الخميس 13-10-2022
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الخميس، 13-10-2022 12:17 م

لصوص يعتدون على رجل بالضرب داخل محطة وقود ويسرقون سيارته في أمريكا-فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو قيام 3 لصوص، بينهم طفل، بالاعتداء على شخص داخل محطة وقود لسرقة سيارته في أمريكا.

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وأظهر الفيديو شخص يزود سيارته بالوقود، داخل محطة بنزين بولاية بنسلفينيا الأمريكية.

 

وقام 3 أشخاص بالاعتداء بالضرب على الرجل أثناء تزويد سيارته بالوقود وقاموا بخنقه، وطرحوه أرضاً، وفي أثناء ذلك استطاع الرجل الابتعاد عنهم وهرب خوفا على حياته.


وفي نهاية المقطع ظهر اللصوص وقد تمكنوا من سرقة السيارة ولاذوا بالفرار.

 

 

 

مزمز 

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