لماذا يتحدث الأشخاص أثناء النوم؟

الوكيل الاخباري - كشفت الإحصاءات أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص، يتحدثان أثناء النوم، وذلك خلال مرحلة ما في حياتهم.

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وأفاد تقرير نشرته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، بأن التحدث أثناء النوم هو نوع شائع من الأرق أو السلوك غير الطبيعي أثناء النوم.



وقال التقرير إن حالات التحدث خلال النوم، أمر شائع بشكل خاص عند الأطفال، وهذا يمكن أن يكون مزعجا أو محرجا بعض الشيء وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على اضطراب نوم أو حالة صحية أكثر خطورة.



وكشف التقرير أن هناك بعض الأدلة على أنه في بعض الأحيان، قد يكون الحديث أثناء النوم مرتبطًا بالأحلام.



ويمكن أن يحدث الكلام أثناء أي مرحلة من مراحل النوم، بما في ذلك النوم الريمي والنوم غير الريمي، وقد يرتبط الحديث أثناء النوم أيضا باضطراب آخر من اضطرابات النوم مثل المشي أثناء النوم أو الذعر أثناء النوم.



وأوضح التقرير أن معظم اضطرابات النوم يُعتقد أنها حالة مختلطة بين اليقظة والنوم، لذلك فقد يحصل التحدث أثناء النوم على الأرجح عندما تتعطل أنماط النوم وهذا يعني أن أي عامل معروف بأنه يعطل النوم مثل التوتر، يساعد في ذلك.



وأشار التقرير إلى أن أغلب حالات الحديث أثناء النوم قد يرتبط بتوقف التنفس أثناء النوم، واضطراب نوم حركة العين السريعة، واضطراب ما بعد الصدمة.







المصدر : سبوتنك



