لندن المدينة الأكثر ازدحاما في العالم

الوكيل الإخباري-أظهر تحليل جديد أن زيادة ممرات الدراجات الهوائية خلال جائحة الفيروس التاجي ساهمت في أن تصبح لندن المدينة الأكثر ازدحامًا في العالم.

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وقالت صحيفة الديلي أكسبريس البريطانية اليوم الأربعاء، نقلاً عن شركة "إنريكس" الأميركية لتحليلات النقل، أن السائقين في العاصمة لندن سيخسرون ما معدله 148 ساعة عالقين في حركة المرور المزدحمة طوال عام 2021، أي أكثر من ضعف المعدل الوطني البالغ 73 ساعة.



واضافت الصحيفة أن لندن تفوقت على مدن مثل باريس 140 ساعة ضائعة وبروكسل 134 ساعة وموسكو 108 ونيويورك 102، لتكون المدينة الأكثر ازدحاما في العالم.



واشارت الصحيفة إلى انه تم تركيب ممرات دراجات هوائية جديدة في محاولة لتشجيع السفر النشط خلال جائحة كورونا، وتعهدت الحكومة بتقديم 250 مليون جنيه إسترليني في جميع أنحاء البلاد لتدابير السفر على الدراجات وتقليل استخدام وسائل النقل العام خلال أسوأ فترات الوباء.



ووفقا للتحليل فإن معدل الازدحام في لندن أقل بنسبة 1بالمئة فقط من مستويات ما قبل الجائحة، مما يوضح كيف عادت الحياة في العاصمة إلى طبيعتها.



بترا

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