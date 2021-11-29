مزاد فرنسي على مخطوطات رواية جرمينال

الوكيل الإخباري - تقيم دار «سوذبيز» في باريس من غد وحتى الثامن من ديسمبر، مزاداً عبر الإنترنت على 454 مخطوطة لرواية «جرمينال» الشهيرة بتوقيع كاتبها إميل زولا الذي عمل على تحويلها إلى مسرحية بين عامي 1885 و1887.

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وتمكن بعض المتخصصين من قراءة المخطوطات ورؤية كيف نقل زولا إلى خشبة المسرح إحدى أبرز المحطات في مسيرته الأدبية، عن ثورة عمال مناجم الفحم في شمالي فرنسا في ستينيات القرن التاسع عشر.



وقد حمل مشروع نقل الرواية إلى المسرح أهمية كبيرة لدى مؤلف سلسلة «روغون - ماكار» إذ اهتم بالمشروع منفرداً بدل إيكال المهمة إلى المؤلف المسرحي وليام بوسناش.



وقالت الباحثة في جامعة فرساي سان كانتان قرب باريس ديانا كوبر ريشيه التي درست فشل هذه المسرحية، لوكالة فرانس برس إن نشر النص «قد يضيف معلومات جديدة عن أعمال زولا» كما قد يعطي فكرة أوضح عن «مشكلاته مع الرقابة والتنازلات التي كان مستعداً لفعلها من أجل إنجاز المسرحية».

وقد تجدد الاهتمام برواية «جرمينال» إثر عرض قناة «فرانس 2» الفرنسية مسلسلاً مقتبساً منها من ست حلقات حقق نجاحاً جماهيرياً.

المصدر - البيان

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