الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الذهب بالاردن اليوم

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

كوريا الجنوبية تطلق فرقاطة جديدة بقدرات محسنة ضد الغواصات

البحرية تعمم على القوارب بشأن الحالة الجوية وشدة الموج في العقبة

هام من الأمن السيبراني لتفادي هجمات الابتزاز وطلب الفـدية

الزراعة: الجنادب المنتشرة في المملكة الآن لا تستدعي المكافحة

الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً

الجيش الروسي يدمر مدافع أوكرانية في مقاطعة خيرسون

وزارة التعليم العالي تنعى الدكتور عمر شديفات

إصابة 14 شخصاً إثر حوادث حرائق مُتفرقة خلال 24 ساعة

الإثنين، 10-04-2023 10:33 ص

ما سبب برودة أرضيات الحرم الشريف في الصيف؟

الحرم-780x470


الوكيل الإخباري - أول خطوة يخطوها القاصد إلى بيت الله الحرام ينبهر بشدة برودة أرضيات الحرم الشريف رغم الحرارة الشديدة التي قد تصل في فصل الصيف إلى 50 درجة مئوية.

هذا الفضل يعود إلى نوعية الرخام المستخدم في الحرم المكي الشريف حيث يتم استيراد الرخام من جزيرة تاسوس في اليونان ويسمى رخام التاسوس والذي يعمل على عكس الضوء والحرارة.

اضافة اعلان


وبحسب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي  يصل سمك الرخام المستخدم في الحرمين الشريفين إلى 5 سنتمترات حيث أنه يمتاز عن غيره بكونه يمتص الرطوبة عبر مسامات دقيقة خلال الليل، وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل، وهذا ما يجعله دائم البرودة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث قام الملك خالد (رحمه الله) بإتمام ما تبقى من عمارة وتوسعة المسجد الحرام ، عام 1396هـ ، كما تم في عهده توسيع المطاف سنة 1398هـ في شكله الحالي ، وفرش أرضيته برخام التاسوس مما زاد من راحة المصلين والطائفين في الظهيرة.


وبالتالي فإن هذه المعلومات تُبددِ بعض المعلومات الخاطئة والتي تعتقد بوجود أجهزة تبريد لأرضيات الحرم المكي الشريف.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1586973746_178229

خطوات لتغيير حياتك للأفضل بعد رمضان

820211993429602148516

صور مذهلة.. شاهد وجه شاب مصري عاش قبل 35 ألف سنة!

19_2023-638166537059635603-963

تسمم عشرات من ضيوف حفل زفاف في ألمانيا بغاز أول أكسيد الكربون

image

بيرو توقف مزاداً على قطع أثرية لحضارة تشانكاي في كندا

2100498

الحبس 6 أشهر لرجل أخاف 1,100 دجاجة حتى الموت في الصين

الثلوج في السعودية

خلال نيسان .. مدن سعودية تكتسي البياض صباح اليوم -فيديو

أخبار متعلقة
hvsnZiBVeHMo91w14XP8b6AEZfWmjRxrj1SZYIjL

بجوار الكعبة.. مشهد يأسر القلوب لمعتمر يحمل أمه على كتفيه - فيديو

PHOTOmosquee-01

بالفيديو.. إفطار الصائمين في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية

WhatsApp-Image-2023-03-25-at-9.41.16-PM-1-768x432

رجل أمن سعودي يتحدث عدة لغات لتسهيل عبور المعتمرين بالحرم المكي - فيديو

ecb52271-409c-4864-a7b4-07ebe9e47441-780x470

مشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام .. رجل أوزبكستان يطوف حاملا والدته على ظهره مبتسماً