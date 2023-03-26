رجل أمن سعودي يتحدث عدة لغات لتسهيل عبور المعتمرين بالحرم المكي - فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو التقطه معتمر بالمسجد الحرام أحد أفراد القوات الخاصة السعودية من أمن العمرة وهو يتحدث بعدة لغات ليسهل عملية عبور المعتمرين لأحد المسارات داخل الحرم.

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ويقدِّم رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام جهودا متميزة وصورا إنسانية؛ رائعة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين والمتمثلة في التنظيم والحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاجين بالإضافة إلى الإرشاد وتسهيل الحركة والتنقل.

#العربية_في_رمضان pic.twitter.com/T3K97V3e2c متداول: معتمر يرصد أحد أفراد القوات الخاصة من أمن العمرة وهو يتحدث بعدة لغات ليسهل عملية عبور المعتمرين لأحد المسارات داخل #الحرم_المكي March 25, 2023

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