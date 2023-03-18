مشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام .. رجل أوزبكستان يطوف حاملا والدته على ظهره مبتسماً

الوكيل الإخباري - نشرت قناة الإخبارية فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي لمشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام يظهر رجل من أوزبكستان يطوف حاملاً والدته على ظهره مبتسماً.

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وعنونت الإخبارية الفيديو بـ “ابتسامة الأم سعادة الحياة”. وحصد الفيديو تفاعل واسع وأشاد مغردون بأخلاق الرجل وبره بوالدته.





مشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام .. رجل من أوزبكستان يطوف حاملاً والدته على ظهره مبتسماًpic.twitter.com/HgSjldV14S فيديو متداول | ابتسامة الأم سعادة الحياةمشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام .. رجل من أوزبكستان يطوف حاملاً والدته على ظهره مبتسماً #الإخبارية March 17, 2023

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