السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

مخابز موريتانيا تهدد بوقف الإنتاج

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

تعويض أردنية بـ21 ألف دينار بعد خطأ طبي أدى لوفاة جنينها ونسيان مقص داخل بطنها

رئيس وزراء سلوفاكيا الأسبق: العقوبات الغربية فشلت في عرقلة تطور القرم

السبت، 18-03-2023 11:08 ص

مشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام .. رجل أوزبكستان يطوف حاملا والدته على ظهره مبتسماً

ecb52271-409c-4864-a7b4-07ebe9e47441-780x470


الوكيل الإخباري - نشرت قناة الإخبارية فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي لمشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام يظهر رجل من أوزبكستان يطوف حاملاً والدته على ظهره مبتسماً.

اضافة اعلان

 

وعنونت الإخبارية الفيديو بـ “ابتسامة الأم سعادة الحياة”. وحصد الفيديو تفاعل واسع وأشاد مغردون بأخلاق الرجل وبره بوالدته.

 

 

اشراق 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة












 




 

 


 

إقرأ ايضا
268636-127314644

شاهد قطة بجلد الثعبان

غ666غ

شاهد .. ثعابين سامة تخرج من مجاري السيول إلى البيوت في السعودية بعد هطول الأمطار الغزيرة

1212121

فيديو لا يوصف.. أفرغ رصاصه بصدره وسط الشارع في العراق

XFYuZCo22I9kZrfv0euYxKH11a1Mo2Pu0ivg4DD4

فضّل تصويره على إنقاذه من الغرق في تركيا .. فيديو يستفز التواصل

2022_3_31_10_15_21_775

رمضان اقترب.. إليك أطول الأيام وأقصرها!

1703287_0

5 كواكب في عرض سماوي مبهر الشهر الجاري

أخبار متعلقة
download

شاهد مشاجرة في شارع بكندا تنتهي بطريقة غير متوقعة

د

فيديو - السماء تمطر ديدانا في الصين وتفسير علمي للظاهرة الغريبة

DST_1788691_3514636_28_1_2022092314253955

في صورة بهية .. جموع غفيرة للطائفين والمعتمرين في المسجد الحرام -فيديو