مشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام .. رجل أوزبكستان يطوف حاملا والدته على ظهره مبتسماً

الوكيل الإخباري - نشرت قناة الإخبارية فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي لمشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام يظهر رجل من أوزبكستان يطوف حاملاً والدته على ظهره مبتسماً.
وعنونت الإخبارية الفيديو بـ “ابتسامة الأم سعادة الحياة”. وحصد الفيديو تفاعل واسع وأشاد مغردون بأخلاق الرجل وبره بوالدته.
فيديو متداول | ابتسامة الأم سعادة الحياة— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2023
مشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام .. رجل من أوزبكستان يطوف حاملاً والدته على ظهره مبتسماً#الإخبارية pic.twitter.com/HgSjldV14S
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة