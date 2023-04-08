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السبت، 08-04-2023 02:09 م

بجوار الكعبة.. مشهد يأسر القلوب لمعتمر يحمل أمه على كتفيه - فيديو

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الوكيل الإخباري - جسد أحد المعتمرين قوله تعالى "وبالوالدين إحسانا" من جوار الكعبة المشرفة، حيث تصدر فيديو من داخل المسجد الحرام، مساء أمس الجمعة، منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك بعد أن راج مقطع فيديو بشكل واسع لأحد المعتمرين يحمل والدته على كتفيه للطواف بالكعبة المشرفة خلال أدائهما مناسك العمرة.

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وأظهر الفيديو المتداول مشهداً عفوياً لصورة الوفاء الحقيقي للابن وهو يحمل والدته وسط فرحة غامرة من والدته، في الوقت الذي سطر فيه ناشطو التواصل الاجتماعي أروع العبارات في بر الوالدين.

و أوضحوا أن هذا من رد بعض الجميل إلى الوالدين جزاء ما بذلاه، فهما قدما الغالي والنفيس من أجل أبنائهما وبناتهما.

 




 

 


 

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