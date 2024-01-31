الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح

3206 منتفعين من برنامج دعم الطاقة الشمسية العام الماضي

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

التعليم العالي : تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية الأحد القادم

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لا يؤيد إغلاق الأونروا خشية كارثة إنسانية تجبره على وقف الحرب

وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الخارج -تفاصيل

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

جهود الدفاع المدني تحول دون وقوع وفيات وإصابات بحريق شب داخل شقة في عمّان

الشبلي: 45 طائرة و228 شاحنة مساعدات إغاثية أردنية أُرسلت إلى غزة حتى الآن

الأربعاء، 31-01-2024 09:19 ص

مذيعة أمريكية تشتم الرئيس الأمريكي على الهواء - فيديو

Doc-P-1158722-638422376020533828


الوكيل الإخباري - وجهت المذيعة الأميركية جوي رايد شتيمة ضد رئيس بلادها خلال البث المباشر لبرنامجها، بعدما نسيت هي وفريق العمل إغلاق الميكروفون خلال كلام الرئيس جو بايدن.

اضافة اعلان

 

وأشارت المذيعة خلال بثّ برنامجها، إلى أن الرئيس الأميركي قال إنه مستعد لاتخاذ خطوات إذا كان الكونغرس جادا في حل أزمة الحدود.


وبعد ذلك عُرض مقطع فيديو للرئيس بايدن يقول فيه: "لو كان مشروع القانون هذا هو القانون اليوم، لأغلقت الحدود الآن وأصلحته بسرعة".

وعلقت خلال عرض فيديو لبايدن على كلامه قائلة "ليس حربا لعينة أخرى".

 

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55555

الحكم على مصممة مشهورة بعد سرقة لوحات فنان روسي في مصر

معلومات_عن_الضفدع

ضفادع سامة في علب.. شاهد ما ضبطته الشرطة بمطار بوغوتا

Doc-P-1158710-638422353410608907

شاهد محتجون يطاردون سيارة رئيس الوزراء الكندي

Doc-P-751125-638422420988832990

غرقت سيارتهم في الجليد وهذا كان مصير العائلة في أمريكا

Doc-P-1158295-638421400368930096

سمكة قرش تهاجم طفلا وتلتهم ساقه في جزر البهاما

_121170158_planepoogettyimages-1135673520

فيديو- مسافر يفتح باب الطوارئ لطائرة في المكسيك