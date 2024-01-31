مذيعة أمريكية تشتم الرئيس الأمريكي على الهواء - فيديو

الوكيل الإخباري - وجهت المذيعة الأميركية جوي رايد شتيمة ضد رئيس بلادها خلال البث المباشر لبرنامجها، بعدما نسيت هي وفريق العمل إغلاق الميكروفون خلال كلام الرئيس جو بايدن.



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وأشارت المذيعة خلال بثّ برنامجها، إلى أن الرئيس الأميركي قال إنه مستعد لاتخاذ خطوات إذا كان الكونغرس جادا في حل أزمة الحدود.



وبعد ذلك عُرض مقطع فيديو للرئيس بايدن يقول فيه: "لو كان مشروع القانون هذا هو القانون اليوم، لأغلقت الحدود الآن وأصلحته بسرعة".



وعلقت خلال عرض فيديو لبايدن على كلامه قائلة "ليس حربا لعينة أخرى".





“If that bill were the law today, I'd shut down the border right now and fix it quickly,” Biden said.



Before the… JUST IN: MSNBC host Joy Reid gets caught cursing on hot mic while playing a clip of Biden saying he would close the border if Congress unlocks more money to Ukraine.“If that bill were the law today, I'd shut down the border right now and fix it quickly,” Biden said.Before the… pic.twitter.com/CqeyPd3AoO January 30, 2024

سبوتنيك

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