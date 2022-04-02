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السبت، 02-04-2022 08:28 ص

مركبة شحن فضائية صينية تدخل الغلاف الجوي للأرض مجدداً بصعوبة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، يوم الخميس الماضي، دخول مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-2" الغلاف الجوي للأرض تحت السيطرة الأرضية، وذلك في الساعة 6:40 مساء بتوقيت بكين.

وقالت الوكالة إن معظم المركبة الفضائية احترقت أثناء عملية دخول الغلاف الجوي، بينما سقطت كمية صغيرة من الحُطام في منطقة المياه الآمنة المحددة في جنوبي المحيط الهادئ، بحسب ما نقلت صحيفة الشعب الصينية.

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وتعتبر "تيانتشو-2" أول مركبة شحن يتم إرسالها إلى الفضاء خلال بناء محطة الفضاء الصينية. وأجرت سلسلة من الاختبارات التطبيقية الموسعة في المدار.


وتم إطلاق "تيانتشو-2" إلى المدار في 29 مايو 2021، وعلى متنها 6.8 طن من الإمدادات للمحطة الفضائية.


وقالت الوكالة إن "تيانتشو-2" غادرت في 27 مارس 2022 الوحدة الأساسية لمحطة "تيانقونغ" الفضائية، بعد الانتهاء من جميع المهام المقررة.

 

البيان 

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