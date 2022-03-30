الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 07:42 ص

تأجيل انطلاق أول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية

فض


الوكيل الإخباري - تأجّل انطلاق أول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية لعدة أيام.

ومن المقرر الآن إطلاق مهمة "إيه أكس - 1" في 6 أبريل من ميناء الفضاء العالمي في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما قال المنظمون يوم الثلاثاء، دون إعطاء سبب للتأجيل.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها طاقم خاص محطة الفضاء الدولية.

ويتم تنظيم الرحلة من قبل شركة السفر الفضائي الخاصة "أكسيوم" بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). و سيحلق الطاقم في مركبة كرو دراجون طورتها شركة سبيس إكس التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك.

وسيقضي أربعة رواد الفضاء تابعين لأكسيوم أسبوعا على متن محطة الفضاء الدولية و سيقومون بإجراء تجارب علمية.

اضافة اعلان

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1dfb2667-6570-488e-824c-a0d8aaeeb6a0

بعد صمت 3000 عام.. حقيقة فيديو المومياء الصارخة

20220329215235403

لوحة نادرة لمونيه من المتوقع أن تحقق 50 مليون دولار

327090_66_1648540028

بالشراكة مع رونالدو .. بوراك يعلن افتتاح مطعمه الجديد في لندن

162488

العثور على سمكة قرش بيضاء عملاقة في سواحل فلوريدا

نمل-1648596776

أمريكا..نبتة تقضي على نمل مدمر للحياة البرية

معرض-لوحات-فنية

محمد بن مكتوم يفتتح معرضا تشكيليا للإماراتية سعاد الشامسي - صور

أخبار متعلقة
_105557960_19a636be-f2ef-4751-90e7-f15b56c6fc1c

روبوت ينتج الماء والأكسجين في الفضاء