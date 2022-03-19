السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 10:43 ص

حدث نادر.. رصد كويكب قبل اختراقه الغلاف الجوي للأرض

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الوكيل الإخباري - أفاد عالم الفلك الهنغاري كريشتيان سارنيتسكي الأسبوع الماضي، أنه خلال مراقبته السماء من محطة جبل بيسكستيتو، اكتشف كويكبًا صغيراً أطلق عليه مركز الكواكب الصغيرة اسم 2022 EB5، قبل ساعات من دخوله الغلاف الجوي للأرض واحتراقه.

وبعد هذا الاكتشاف، أصبحت المراقبة ممتعة، لأنه بعد مضي 30 دقيقة، اتضح أن الكويكب بعد ساعتين سيخترق الغلاف الجوي للأرض. وفعلاً اخترق الكويكب الغلاف الجوي للأرض شمال آيسلندا في الساعة 22.22 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة 11 مارس 2022 واحترق بكامله، وكانت سرعته 66600 كيلومتر في الساعة.

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