الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 09:22 ص

مركبة ناسا تلتقط صوراً مذهلة لهلال كوكب المشتري وقمره غانيميد - صور

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الوكيل الإخباري - التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا صوراً مذهلة لكوكب المشتري وقمره غانيميد.

وكشفت الوكالة الأمريكية للفضاء عن بيانات الصور المذهلة في منشور لأعضاء فريق مهمة جونو على مدونة على الإنترنت يوم الاثنين 14 فبراير. ونشر العلماء صورا لحفرة ضخمة على غانيميد بالإضافة إلى صورة مضاءة من الخلف للمشتري التقطتها المركبة الفضائية أثناء غوصها داخل وخارج بيئة كوكب المشتري المليئة بالإشعاع.

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علق الفريق على صور كوكب المشتري: "إذا كان بإمكانك الركوب جنبا إلى جنب مع مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا وهي تقترب من كوكب المشتري خلال إحدى ممراتها المنتظمة القريبة من الكوكب العملاق، فستتمتع بمشهد مذهل مشابه لهذا".

 





 

 

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