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الثلاثاء، 18-01-2022 10:25 ص

الصين بصدد تطوير قمر اصطناعي مضاد للجاذبية

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الوكيل الإخباري - بعد تمكنها من تطوير "شمس اصطناعية"، تعكف الصين حالياً على بناء ما وصفته بأنه "قمر اصطناعي"؛ وهو مجموعة معقدة من المواد والأجهزة قادرة على محاكاة الجاذبية على سطح القمر.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" مؤخرا إنه في الوقت الذي تخطط فيه الولايات المتحدة للعودة إلى القمر، فإن الصين تخطط لإرسال بعثات قمرية مختلفة لمنافسة مع وكالة ناسا.

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وبحسب الصحيفة، يعمل باحثون صينيون اليوم على إنشاء "قمر اصطناعي" للاستعداد على أفضل وجه ممكن للمهام المستقبلية نحو القمر.

 

ويعمل الصينيون على تطوير منشأة مركبّة تحاكي جاذبية سطح القمر ستكون عبارة عن حجرة فراغية تعيد تكوين جاذبية القمر الطبيعي بفضل مجال مغناطيسي قوي. في الوقت الحالي، لا يزال المشروع قيد التطوير ولكن من المقرر الانتهاء من بنائه في غضون بضعة أشهر .

البيان 

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