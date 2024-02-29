الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن: القبض على مطلوب خطر ممن جرى نشر صورهم وتعميمها لارتباطه بعصابات للاتجار بالمخدرات

مجمع الشفاء بغزة: ما نشهده اليوم يذكرنا بمجزرة "المعمداني"

منطاد تجسس إسرائيلي في أجواء جنوب لبنان

خلال 4 أيام .. الأوقاف تدعو المسجلين للحج استلام تصاريحهم

الصناعة في اليابان تنهار .. تراجع إنتاج 14 صناعة من أصل 15

الأرصاد: الموسم المطري شهد تراجعاً في الأداء خلال شهر شباط الحالي

وول ستريت جورنال: جنود إسرائيليون يرون أنه من الصعب تدمير حماس

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يدفع الناس للمغادرة تحت وطأة الجوع

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

حزب الله: استهدفنا انتشارا لجنود الاحتلال بمحيط موقع جل العلام

الخميس، 29-02-2024 11:00 ص

مستشفى للصقور يراقب مرضاه عبر الأقمار الصناعية في أبو ظبي

154-001124-uae-world-falcon-hospital_700x400


الوكيل الإخباري - يُعد الصقر الشعار الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز إلى قوة التحمل وعدم الاستسلام أبدًا. وتأسس مستشفى أبوظبي للصقور في عام 1999، ويعمد إلى تقييم ومعالجة أكثر من 11 ألف صقر سنويًا. 

اضافة اعلان

 

ويهدف بشكل أساسي إلى حماية صحة الصقور بواسطة تقديم خدمات علاجية متنوعة، والحفاظ عليها من خلال إعادة تأهيلها وإطلاقها في البرّية من أجل موسم التكاثر. 

 

وقالت الدكتورة مارغيت غابرييل مولر، المديرة التنفيذية لمستشفى أبوظبي للصقور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية : نحن نُعالج الصقور المريضة جدًا، موضحة: "ما نفعله هو علاج الصقور وإعادة تأهيلها ووضعها في أقفاص كبيرة جدًا، وهناك تستطيع الطيران، وتصبح قوية جدًا".


وأشارت مولر إلى أنه عندما يتم إطلاق سراحها، تُوضع عليها أجهزة إرسال خاصة عبر الأقمار الصناعية بهدف التمكن من متابعة مسارها، مؤكدة: "عادة ما نراها تعود إلى بيئتها الأصلية، حيث تبقى طوال فترة التكاثر".

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20240215175024308

لماذا تتكرر السنة الكبيسة كل 4 سنوات؟

5555552525

أزمة غير متوقعة بسبب 29 فبراير.. خلل يصيب نيوزيلندا بالشلل

هل-يجوز-للمراه-قتل-مغتصبها-780x470

تركيا.. سبع نساء 'قتلن بوحشية' على يد أزواجهن في يوم واحد

5656565

فأر يتسبب بإيقاف طائرة عن العمل في سريلانكا

4444444444444444444

حل لغز نحل 'تواموتو' بعد 90 عاما في أستراليا

1708945279

رجل يستأجر شخصا لقطع ساقيه للحصول على تأمين في أمريكا