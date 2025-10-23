الخميس 2025-10-23 11:41 ص
 

لندن..تغريم سيدة سكبت بقايا قهوتها في مصرف بالشارع!

السيدة صاحبة الواقعة
 
الخميس، 23-10-2025 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   فرضت السلطات في لندن غرامة على امرأة تُدعى بورجو يشيل يورت بعد أن سكبت بقايا قهوتها في أحد مصارف المياه العامة، قبل أن تتراجع لاحقًا عن القرار عقب موجة من الانتقادات.

وكانت يشيل يورت قد أفرغت كمية صغيرة من القهوة داخل المصرف لتجنب انسكابها أثناء ركوب الحافلة، لكنها فوجئت بثلاثة موظفين من بلدية ريتشموند أبون تيمز يوقفونها ويصدرون بحقها مخالفة بقيمة 150 جنيهًا إسترلينيًا.


وأوضحت البلدية أن تصرف موظفيها كان "احترافيًا"، لكن بعد مراجعة الحادثة أعلنت إلغاء الغرامة ومراجعة تعليماتها الخاصة بالتخلص من السوائل في الأماكن العامة، في خطوة لتهدئة الجدل العام.


وتأتي الواقعة ضمن سلسلة من الغرامات المثيرة للجدل في بريطانيا المرتبطة بتطبيق صارم لقوانين حماية البيئة.

 

ارم نيوز

 

 
 
