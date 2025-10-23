الخميس 2025-10-23 11:40 ص
 

توثيق واحدة من أندر الظواهر الضوئية في العالم (صورة)

الخميس، 23-10-2025 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   وثّق ثلاثة مصورين في نيوزيلندا واحدة من أندر الظواهر الضوئية في العالم، تُعرف باسم "البرق الأحمر" أو "العفاريت الحمراء"، حيث تظهر ومضات قرمزية تصعد نحو الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

وكان المصور توم راي وزميلاه الإسبانيان دان زافرا وخوسيه كانتبرانا يلتقطون صورًا لدرب التبانة فوق منحدرات أوماراما في الجزيرة الجنوبية، عندما رصدوا هذا المشهد النادر.


وأوضح راي أن الصور كشفت لاحقًا عن تفريغات كهربائية صاعدة تشبه الأعمدة أو قناديل البحر، وهي سمة مميزة لهذه الظاهرة التي تختلف عن البرق التقليدي المتجه نحو الأرض.


 

 

ارم نيوز 

 
 
