توثيق واحدة من أندر الظواهر الضوئية في العالم (صورة)

وكان المصور توم راي وزميلاه الإسبانيان دان زافرا وخوسيه كانتبرانا يلتقطون صورًا لدرب التبانة فوق منحدرات أوماراما في الجزيرة الجنوبية، عندما رصدوا هذا المشهد النادر.
وأوضح راي أن الصور كشفت لاحقًا عن تفريغات كهربائية صاعدة تشبه الأعمدة أو قناديل البحر، وهي سمة مميزة لهذه الظاهرة التي تختلف عن البرق التقليدي المتجه نحو الأرض.
...EXXELENT BAUTIFUL SKY..
...THE UNIVERSE IS WONDERFUL...
Photographers Tom Rae, Dan Zafra and José Cantabrana
capture extremely unusual phenomenon – also known as red sprites
THE GUARDIAN
Wed 22 Oct… pic.twitter.com/FnQWS652QT
-
