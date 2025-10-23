الخميس 2025-10-23 11:40 ص
 

بعد "اللوفر"... متحف جديد في فرنسا يتعرّض للسرقة! (صورة)

ل
تعبيرية
 
الخميس، 23-10-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-   بعد ساعات من سرقة متحف "اللوفر"، تعرّض متحف دار الفيلسوف دينيس ديدرو في بلدة لانجر بمقاطعة هوت مارن الفرنسية لعملية اقتحام، سُرقت خلالها مجموعة من العملات الذهبية والفضية تعود للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر، من دون الإضرار بأي قطع أخرى.

اضافة اعلان


وأكد المحققون أن السرقة نُفذت بتخطيط دقيق، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تشديد الإجراءات الأمنية بشكل فوري حول المتاحف والمواقع الثقافية في البلاد.

 

Image1_1020252395716918010179.jpg

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الداخلية

أخبار محلية لجنة وزارية تطّلع ميدانيا على واقع مركز حدود جابر

25

فن ومشاهير رجل أعمال مصري يثير تفاعلاً واسعاً برقصة مع نانسي عجرم (فيديو)

شارع الجيش

أخبار محلية أمانة عمّان تباشر أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة

الدوريات الخارجية

أخبار محلية حادث سير بين 4 مركبات على طريق إربد - عمان

الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية تُجلي 41 مريضا من غزة

ا

فن ومشاهير "أسد".. محمد رمضان يعلن عن فيلمه الجديد (فيديو)

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية السير : إغلاق جسر الثامن الليلة

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة المدينة الرياضية

أخبار الشركات افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة المدينة الرياضية



 
 





الأكثر مشاهدة