بعد "اللوفر"... متحف جديد في فرنسا يتعرّض للسرقة! (صورة)

الوكيل الإخباري- بعد ساعات من سرقة متحف "اللوفر"، تعرّض متحف دار الفيلسوف دينيس ديدرو في بلدة لانجر بمقاطعة هوت مارن الفرنسية لعملية اقتحام، سُرقت خلالها مجموعة من العملات الذهبية والفضية تعود للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر، من دون الإضرار بأي قطع أخرى.

وأكد المحققون أن السرقة نُفذت بتخطيط دقيق، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تشديد الإجراءات الأمنية بشكل فوري حول المتاحف والمواقع الثقافية في البلاد.





