بعد "اللوفر"... متحف جديد في فرنسا يتعرّض للسرقة! (صورة)

وأكد المحققون أن السرقة نُفذت بتخطيط دقيق، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تشديد الإجراءات الأمنية بشكل فوري حول المتاحف والمواقع الثقافية في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
جسم غامض يحطم زجاج طائرة على علو شاهق في امريكا (صور)
-
كيف تؤثر الشاشات الحديثة على تركيز السائق أثناء القيادة؟
-
توثيق واحدة من أندر الظواهر الضوئية في العالم (صورة)
-
لندن..تغريم سيدة سكبت بقايا قهوتها في مصرف بالشارع!
-
انتشار واسع لمقطع “الجدّة والدب”.. خيال رقمي أم قصة حقيقية؟ فيديو
-
الذهب الخفي في نهر نالفجاس: كيف تحولت الطبيعة والتراث إلى ترند عالمي؟ فيديو
-
5 أشياء لا يفعلها الناجحون في الصباح الباكر
-
من الأقوى ومن الأضعف؟ ترتيب جوازات السفر العالمية والعربية في 2025