الخميس 2025-10-23 11:40 ص
 

جسم غامض يحطم زجاج طائرة على علو شاهق في امريكا (صور)

للل
تعبيرية
 
الخميس، 23-10-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   اضطرت رحلة لشركة "يونايتد إيرلاينز" إلى الهبوط الاضطراري في سولت ليك سيتي بعد اصطدام جسم غامض يُشتبه بأنه حطام فضائي بزجاج قمرة القيادة أثناء تحليقها من دنفر إلى لوس أنجلوس على ارتفاع 36 ألف قدم.

اضافة اعلان


أُصيب الطيار بجروح طفيفة، بينما نجا الركاب الـ130 دون أذى. وفتح المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تحقيقاً لجمع بيانات الرحلة وتحليل الزجاج المتضرر، مرجحاً احتمال اصطدام الطائرة ببقايا قمر صناعي أو حزمة بالون طقس.


وتشير تقديرات إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن خطر الحطام الفضائي على الطائرات نادر للغاية، إذ لا يتجاوز واحداً في التريليون.

 

روسيا اليوم 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الداخلية

أخبار محلية لجنة وزارية تطّلع ميدانيا على واقع مركز حدود جابر

25

فن ومشاهير رجل أعمال مصري يثير تفاعلاً واسعاً برقصة مع نانسي عجرم (فيديو)

شارع الجيش

أخبار محلية أمانة عمّان تباشر أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة

الدوريات الخارجية

أخبار محلية حادث سير بين 4 مركبات على طريق إربد - عمان

الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية تُجلي 41 مريضا من غزة

ا

فن ومشاهير "أسد".. محمد رمضان يعلن عن فيلمه الجديد (فيديو)

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية السير : إغلاق جسر الثامن الليلة

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة المدينة الرياضية

أخبار الشركات افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة المدينة الرياضية



 
 





الأكثر مشاهدة