جسم غامض يحطم زجاج طائرة على علو شاهق في امريكا (صور)

الوكيل الإخباري- اضطرت رحلة لشركة "يونايتد إيرلاينز" إلى الهبوط الاضطراري في سولت ليك سيتي بعد اصطدام جسم غامض يُشتبه بأنه حطام فضائي بزجاج قمرة القيادة أثناء تحليقها من دنفر إلى لوس أنجلوس على ارتفاع 36 ألف قدم.

أُصيب الطيار بجروح طفيفة، بينما نجا الركاب الـ130 دون أذى. وفتح المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تحقيقاً لجمع بيانات الرحلة وتحليل الزجاج المتضرر، مرجحاً احتمال اصطدام الطائرة ببقايا قمر صناعي أو حزمة بالون طقس.



وتشير تقديرات إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن خطر الحطام الفضائي على الطائرات نادر للغاية، إذ لا يتجاوز واحداً في التريليون.





