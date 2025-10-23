جسم غامض يحطم زجاج طائرة على علو شاهق في امريكا (صور)

أُصيب الطيار بجروح طفيفة، بينما نجا الركاب الـ130 دون أذى. وفتح المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تحقيقاً لجمع بيانات الرحلة وتحليل الزجاج المتضرر، مرجحاً احتمال اصطدام الطائرة ببقايا قمر صناعي أو حزمة بالون طقس.
وتشير تقديرات إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن خطر الحطام الفضائي على الطائرات نادر للغاية، إذ لا يتجاوز واحداً في التريليون.
Reports have suggested the possibility of the aircraft being hit by falling space debris or a small meteorite, though this remains unconfirmed.… pic.twitter.com/8qNg6aA0uE
