انتشار واسع لمقطع “الجدّة والدب”.. خيال رقمي أم قصة حقيقية؟ فيديو

وأوضح المخرج ومستشار الذكاء الاصطناعي جيريمي كاراسكو أن من أبرز علامات المقاطع المزيفة: حركة العناصر غير الطبيعية، وتكرار اللقطات، وتناقض التفاصيل الصغيرة. ونصح بالتحقق من الحسابات المنشئة ومراجعة المقطع أكثر من مرة لاكتشاف العيوب.
ويعكس الفيديو تنامي انتشار المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي على المنصات الاجتماعية، مؤكدًا أهمية التمييز بين الواقع والمحتوى الرقمي لتجنب التضليل والذعر.
