الخميس 2025-10-23 11:40 ص
 

انتشار واسع لمقطع “الجدّة والدب”.. خيال رقمي أم قصة حقيقية؟ فيديو

الخميس، 23-10-2025 09:51 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر على مواقع التواصل مقطع يُظهر سيدة مسنّة تُطعم دبًا بنيًّا على شرفتها، حاصدًا أكثر من 45 مليون مشاهدة على "تيك توك". غير أن خبراء أكدوا أن الفيديو مصنوع بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق "Sora" من OpenAI، مستدلين بوجود العلامة المائية وملامح بصرية غير واقعية في المشهد.

وأوضح المخرج ومستشار الذكاء الاصطناعي جيريمي كاراسكو أن من أبرز علامات المقاطع المزيفة: حركة العناصر غير الطبيعية، وتكرار اللقطات، وتناقض التفاصيل الصغيرة. ونصح بالتحقق من الحسابات المنشئة ومراجعة المقطع أكثر من مرة لاكتشاف العيوب.


ويعكس الفيديو تنامي انتشار المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي على المنصات الاجتماعية، مؤكدًا أهمية التمييز بين الواقع والمحتوى الرقمي لتجنب التضليل والذعر.

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

