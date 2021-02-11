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الخميس، 11-02-2021 02:10 م

مشاهد ضوئية غريبة جدا في سماء أمريكا.. صور

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الوكيل الاخباري - صدم المواطنون الأمريكيون بظهور أعمدة ضوئية غريبة ومتحركة في سماء بعض المناطق شمالي أمريكا، ما أثار الكثير من التساؤلات وفتح بابا واسعا للجدل حول أسباب هذه الظاهرة.

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قال خبير الأرصاد الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية، بيل تايلور، في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن إن"، تعليقا على صور الأعمدة الضوئية التي شوهدت في وقت مبكر من هذا الأسبوع في منطقة "نورث بلات" في نبراسكا: "كان الأمر تقريبًا كما لو كنت أنظر إلى الأضواء الشمالية لأنها كانت تقفز وتتحرك وتتغير في المظهر".

 

وأضاف الخبير: "لحسن الحظ بالنسبة لنا، هذا ليس غزوا فضائيا أو نشاطًا من خارج كوكب الأرض، ولكنه بالأحرى ظاهرة بصرية تسبب بها الجو البارد.

ويرتبط ظهور أعمدة الضوء بتشكل طبقات من البلورات الثلجية في الغلاف الجوي السفلي للأرض وفوق مصدر ضوء صناعي أو أي مصدر ضوئي، متواجد على سطح الأرض.

وتأخذ البلورات الجليدية شكلا سداسيا مسطحا وتتحرك ببطء عبر الغلاف الجوي، وبالتالي تصبح مرايا عملاقة مؤقتة تعكس الضوء وتكون جزيئات الجليد بالقرب من الأرض خفيفة بدرجة كافية لتظل معلقة في الهواء.

وبحسب دائرة الطقس الوطنية في لاكروس بولاية ويسكونسن، فإنه "كلما ارتفعت البلورات في الغلاف الجوي، زاد ارتفاع العمود"، ويجب أن تكون الظروف الجوية خالية من الرياح ومستقرة جدا وباردة جدا لتشكل هذه الظاهرة الفريدة.


سبوتنيك

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