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السبت، 11-03-2023 04:24 م

مشهد مهيب.. شاهد سحابة تمطر بغزارة على مكان واحد في حائل

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الوكيل الإخباري - مع الأجواء الشتوية وكميات الأمطار المتساقطة على مناطق مختلفة من المملكة، وثق مقطع فيديو سحابة تمطر بغزارة على مكان واحد في حائل.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا مهيبًا لسحابة ضخمة وهي تمطر على مكان واحد في إحدى محافظات منطقة حائل، وسط حالة من الطقس المتقلب وانخفاض درجات الحرارة.

 

شهدت مدينة حائل، يوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وبروق شديدة أضاءت سماء المدينة خلال ساعات الليل، تزامنًا مع هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

 

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من أمطار وسماء غائمة يتخللها حالة من الضباب الكثيف الذي يؤدي للتدني في الرؤية على هذه المناطق من المملكة.

 

 

 

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