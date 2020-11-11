مصرع عروسين أثناء التصوير قبل الزفاف في الهند

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن عملية تصوير ما قبل الزفاف في ولاية كارناتاكا الهندية، انتهت بموت العروس والعريس.



وكان من المقرر أن يتم حفل زفاف شاندرو البالغ من العمر 28 عاما، وشاشيكالا البالغة من العمر 20 عاما في 22 نوفمبر. وقرر العريسان، مع أقاربهما، ترتيب تصوير جميل في مدينة مهجورة على ضفاف نهر كافيري. استأجروا قاربين صغيرين للقيام بذلك.

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بمجرد أن ابتعد القارب مسافة حوالي 30 مترا من الشاطئ، حاول العروسان التقاط صورة. كانت العروس ترتدي صندلا بكعب عال، وعندما وقفت على القارب فقدت توازنها وسقطت في النهر. حاول شاندرا إنقاذها، ولكنه ارتبك وتسبب ذلك بانقلاب القارب، وغرق العريس أيضا.



وكان على متن القارب، صياد وأحد أقارب العريس. تمكن الصياد من السباحة إلى الشاطئ، وتم إنقاذ قريبه من جانب الموجودين على الشاطئ. وقام رجال الأمن الذين وصلوا إلى مكان الحادث بإخراج الجثتين من المياه.

روسيا اليوم

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