فوائد واضرار مدهشة لمشاهدة أفلام الرعب !

الوكيل الاخباري - يجد ملايين الاشخاص حول العالم متعة لا حدود لها من مشاهدة أفلام الرعب، وتتسبب في ضحكهم وتسليتهم لمجرد مشاهدتهم أصدقاءهم وهم يقفزون من أماكنهم فزعا بسبب مشاهدها المفاجئة والمخيفة، لكن قد لا تعلم أن لها فوائد وأضرار صحية.

اضافة اعلان



* الآثار السلبية لمشاهدة أفلام الرعب:

- تؤدي مشاهدة الافلام المخيفة إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، لذلك قد لا يكون الفيلم المخيف في الليل هو صحيح لأصحاب القلوب الضعيفة.



- تأثيرات فسيولوجية، حيث تحتوي أفلام الرعب على حيل نفسية تخلق أوهام التشويق والخطر من خلال التلاعب بالصور والصوت والقصة، وعلى الرغم من أن عقلك يدرك أن تلك التهديدات ليست حقيقية، فإن جسمك يسجلها في نفس الوقت كما لو كانت كذلك.



حيث أوضحت خبيرة نفسية "عند مشاهدة أفلام الرعب، يضخ قلبك الدم ويتدفق هرمون الأدرينالين في جسمك، ويضيق انتباهك، حتى عندما تعرف أنك في المنزل أو في المسرح ولا يوجد خطر حقيقي"، ولفتت ايضا إلى أن مشاهدة فيلم رعب أشبه بركوب لعبة "الأفعوانية" في مدينة الملاهي، إذ يمكنك أن تشعر بالرعب بينما تعلم في نفس الوقت أنك بأمان.



وتم تصميم أفلام الرعب لإثارة مشاعر معينة داخل الإنسان، مثل التوتر والخوف والصدمة، ما يمكن أن يسبب إفراز الهرمونات في الجسم، مثل النوربينفرين والكورتيزول والأدرينالين من الجهاز العصبي اللاإرادي، وقد يعكس هذا استجابة فسيولوجية من هذه الهرمونات عن طريق اتساع حدقة العين وزيادة معدل ضربات القلب وتوتر العضلات.



- التأثيرات على النوم: ان أفلام الرعب والتشويق يمكن أن تجعل النوم أكثر صعوبة، في حالة إطلاق نسبة كبيرة من هرمون الإدرينالين في الجسم.



- الصحة النفسية: أظهرت الأبحاث العلمية أن قلة النوم يمكن أن تؤثر سلبا على كيفية معالجة الدماغ للعواطف في اليوم التالي، ويمكن أن يزيد من حدة المشاعر السلبية، كما تم ربط قلة النوم بمشاكل الصحة العقلية، إذ تشير التقديرات إلى أن 90% من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يعانون من سوء نوعية النوم، فيما تشير بعض الأبحاث إلى أن قلة النوم لدى كبار السن تزيد من خطر الموت عن طريق الانتحار.



- القلق: إن الأشخاص الذين يعانون من القلق هم أكثر عرضة للتأثر سلبا بأفلام الرعب، حيث يزيد القلق المزمن من حساسية المنبهات المثيرة للذهول، مما يجعل الأشخاص الذين يعانون بالفعل من التوتر والقلق أكثر عرضة للاستجابة بشكل سلبي.



* التأثيرات الإيجابية لأفلام الرعب:

- مواجهة مخاوفك.

- حرق السعرات الحرارية.

- حالة مزاجية جيدة.

- الإجهاد الجيد.



سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





