مصر.. جريمة الطفلة المحروقة استدرجها جارها وقتلها لسرقة قرطها الذهبي

الوكيل الاخباري - كشفت أجهزة الأمن المصرية غموض وملابسات الجريمة البشعة التي وقعت في إحدى قرى محافظة الدقهلية، وكان ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تدعى "جنى" عُثر عليها مقتولة ومحروقة في مدخل عقار قيد الإنشاء.

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وتبين وفق التحقيقات أن مرتكب الجريمة هو "م. خ. ل" وهو جار أسرة الطفلة في قرية الرودة بمدينة المنزلة، حيث قام باستدراج الطفلة إلى سطح منزله حيث خنقها ثم سرق قرطها الذهبي.



واعترف المتهم أنه قام بالجريمة لضيق حالته المادية واحتياجه للمال لتوفير نفقات ولادة زوجته الحامل في الشهر الأخير، ولذلك فكر في سرقة قرط الطفلة، مضيفاً أنه ألقى بالجثة بعد حرقها أمام أحد العقارات قيد الإنشاء.



وفي جنازة مهيبة وحاشدة، شيع الآلاف من أهالي القرية جثمان الطفلة، حيث تجمعوا وبرفقتهم أهالي بعض القرى المجاورة وتوجهوا إلى المقابر لدفنها، بينما انهارت والدتها وأسرتها أثناء تشييع الجثمان.



وكان صراخ الأطفال الذين كانوا يلهون أمام مدخل عقار قيد الإنشاء، قد كشف الجريمة البشعة، حيث عثروا على كيس كبير به جثة الطفلة المقتولة.

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