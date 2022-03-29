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الثلاثاء، 29-03-2022 07:17 ص

مصر .. طالبة طب تنتحر في منزل صديقتها

جثه


الوكيل الإخباري - أقدمت طالبة مصرية بكلية الطب على الانتحار في شقة صديقتها عبر تناول أقراص وعقاقير متنوعة، مما أسفر عن وفاتها.

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وكشفت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الطالبة كانت تعاني من مرض نفسي، ولا توجد شبهة جنائية، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وتولت التحقيق.
وفي التفاصيل فقد تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بانتحار طالبة داخل شقة صديقتها في مدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.


وتبين من خلال تحريات العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المتوفاة طالبة بكلية الطب «امتياز»، وكانت تعاني من مرض نفسي تسبب لها في هلاوس، وخلال تواجدها بمسكن صديقتها، تناولت كمية من العقاقير الطبية مما تسبب في وفاتها.


استمع رجال المباحث لأقوال صديقتها، وأكدت أنها كانت تعاني من مرض نفسي، وأنهت حياتها بتناول أقراص طبية، وأكدت تحريات اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة دفن جثة الطالبة، وتولت التحقيق.

 

البيان


 




 

 


 

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