الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 17-01-2024 10:20 ص

مصر.. فيديو يثير غضبا واسعا لشاب يشنق كلبا بدم بارد

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الوكيل الإخباري - بفيديو لا يمتّ للرحمة بصلة، تداول رواد مواقع التواصل في مصر مقطعًا لمواطن مصري يشنق كلبا حتى نفوقه في محافظة سوهاج جنوب القاهرة، حيث قام بشنق الكلب وتصوير عملية الشنق حتى نفوقه.

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وأعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الواقعة، وقالت إنه تبين بالفعل صحة الواقعة، وأنها حدثت في مدينة سوهاج.

 

وذكرت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما مزارع "له معلومات جنائية" ونجل شقيقه والقائم على تصوير الفيديو ومساعدته، مضيفة أنه وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لقيام الكلب بإتلاف المحصول بأرض زراعية خاصة بأحدهما.

 

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