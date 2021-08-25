مصور بريطاني يلتقط صور لنسرين يشبكان مخالبهما فوق بحيرة أسكتلندية - شاهد

الوكيل الإخباري - تمكن مصور بريطاني، أخيراً، من التقاط صورة مذهلة لنسرين من أكبر الطيور الجارحة في المملكة المتحدة، وهما يتشاجران فوق بحيرة أسكتلندية في جزيرة مول، في نوبة من الغضب والصراخ.



وكان النسران، وهما من نسور البحر دي الذيل الابيض، يحومان على ارتفاع 100 قدم تقريباً، عندما التقط المصور غاري جونز من باكلي شمال ويلز، صورة للحيوانين المفترسين الذي يبلغ طول جناحيهما 8 اقدام.

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وقد تبين أن الخلاف كان على منطقة أحدهما الإقليمية، وقد اشتبكت مخالب النسرين وصرخ الواحد في وجه الآخر.



وهذا الشجار دام لبضع ثوان قبل أن يطرد أحد النسرين الآخر. وقد قال غاري معلقاً لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية: "كانا ذكرين من النسور يرسمان مناطقهما الاقليمية.



وبرغم قيام الطيرين بنتف ريش بعضهما بعضاً، إلا أنها كانت لحظة موفقة للمصور الذي كان يقود رحلة تصوير للحياة البرية لمدة يومين مع خمسة آخرين.



وكان غاري يتردد على جزيرة مول منذ 10 سنوات، لكنه لم يكن محظوظا ابداً في التقاط صورة لنسر في الجو امام كاميرته.



وبشكل عام تميل النسور إلى التمسك بأراضيها الخاصة، وفي بعض الأحيان، قد يقوم نسران بشبك مخالبهما والسقوط معاً في دوامة، حيث قد يحرر أحدهما قبضته في بعض الأحيان، أو قد يمسك بمخالب الآخر في تحد يصل الى حد الارتطام بالأرض.



لكن هذه المرة كانت المشاحنة قصيرة جداً، برغم النداءات والصراخ، وقد قام الطيرين الجارحين بشبك مخالبهما لبضع ثوان قبل أن ينفصلا ويطارد احداهما الآخر.



وقد علق غاري بالقول: لم يكن الأمر عنيفاً كما كان ممكناً ، مشيراً الى سعادته بالتقاط الصورة، فهو كان يصور نسور البحر لسنوات، وكانت هذه هي المرة الأولى الذي يجتمع فيها اثنان معا ويشبكان مخالبهما، مضيفا: إنها ليست صورة يمكنك الخروج والتخطيط للحصول عليها، فانت تأمل فقط أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، واعتقد انه ذلك ما يجعل تلك الصورة تتسم بمزيد من الخصوصية.









المصدر - البيان

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