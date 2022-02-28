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الإثنين، 28-02-2022 10:28 ص

مصور سعودي: خطأ من غوغل ماب وراء فوزي بهذه الجائزة

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الوكيل الإخباري - بصورة نخلة و"ساقية"من المياه استطاع المصور السعودي عبد الرحمن البرية أن يفوز بجائزة الشيخ خليفة بن زايد ضمن مسابقة "النخلة في عيون العالم" في دورتها 13، التي شاركت فيها 1064 صورة من 363 مصورا يمثلون 24 دولة حول العالم، ليحصل على المركز الثالث للفئة الأولى "نخلة التمر".

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وفي حديثه مع "العربية.نت "عن الصورة الفائزة، قال إن الأمر كان محض صدفة، موضحا "أنه كان مع أصدقائه في حائل، ولم يكن يرغب في أخذ الكاميرا لارتباطه بمناسبة، لكنه قرر في آخر لحظة أخذها".

 

صدفة وخطأ من غوغل
ولفت إلى أنه بعد دخوله حائل وصل إلى إحداثية خاطئة من خلال "خرائط غوغل" اسمها "عقدة"، لكنه اندهش من جمال المنظر، فالتقط صورة لنخلة خلفها شلال ماء، وهو موقن أنها تناسب جائزة خليفة بن زايد. لتحقق تلك اللقطة بالفعل نجاحا مميزا.

 

كما أضاف أنه مولع بتصوير التراث والطبيعة والمدن، وحصل على 19 جائزة محلية ودولية.

 

إلى ذلك، أوضح أنه شارك في معارض عديدة على مستوى الوطن والعالم، ساعيا إلى إبراز كل ما هو جميل في السعودية، التي تتميز بفرادة تضاريسها.

 

وأكد أن لديه العديد من الصور التي لاقت رواجا وانتشارا، منها صور الإبل والبحيرات، وصورة الرياض التي انتشرت انتشارا واسعا وعلق عليها وزير الثقافة ووزير الترفيه، ووصلت مشاهداتها إلى 6 ملايين على حساباته على مواقع التواصل.

كما أشار إلى أن صورة الإبل وطويق فازت في أغلى جائزة على مستوى العالم، بمكافأة 120 ألفا في مهرجان الملك عبد العزيز.

وختم عبدالرحمن حديثه معربا عن أمله بأن تعكس أعماله جمال المملكة!

 

لبنان 24

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