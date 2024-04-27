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السبت، 27-04-2024 01:45 م

ورشة عمل لبحث تحديات التسويق الزراعي وسبل مواجهتها

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الوكيل الاخباري- بحث مسؤولون ومختصون ومزارعون وممثلو شركات، التحديات والمشاكل التي تواجه عملية التسويق الزراعي في الأردن وسبل مواجهتها وأهمية التشبيك بين جميع الجهات المعنية بسلسلة الإنتاج الزراعي لمواجهة هذه التحديات.

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جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى اليوم السبت، بعنوان "التسويق الزراعي في الأردن".


وعرضت مندوبة أمين عمان نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية الدكتورة ميرفت المهيرات، خلال افتتاح الورشة، استراتيجية أمانة عمان للأعوام 2022 – 2026 وابرز المحاور التي تتضمنها الاستراتيجية فيما يتعلق بالسوق المركزي، مشيرة الى وجود مشروع بالتعاون بين الأمانة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لتطوير البنية التحتية للسوق المركزي.


وأكدت الدكتورة المهيرات، وجود اتجاه لتطوير متجر إلكتروني خاص بالسوق المركزي لخدمة جميع المعنيين بالعملية الزراعية وتحديث المنظومة التشريعية للسوق، مبينة أن الأمانة تستعد لتقديم الدعم الكامل لعملية رعاية المنتجات وصولا الى منتج يليق بالمستهلك الأردني.


وأضافت، أن الأمانة تسعى لتحقيق هدفها نهاية عام 2026 وهو أن يكون السوق المركزي احد الأسواق المتقدمة والمتميزة في المملكة والشرق الأوسط.


وبينت خلال الورشة أبرز التحديات التي تواجه السوق المركزي والعملية التسويقية، ومنها موضوع "الفاقد"، حيث ان هناك 15 طنا يوميا فاقد خضار وفواكه بسبب إما سوء النقل او التخزين او عدم البيع وغيرها، كما ان مساحة السوق المركزي ضيقة لذلك فان أمانة عمان ستعمل على توسيع السوق المركزي على مساحة مجاورة 42 دونما بشكل حديث يلبي احتياجات المستهلك والتاجر.


وتابعت، ان دعم المزارع جزء لا يتجزأ من منظومة الأمانة التشريعية والإدارية، لان المزارع هو أساس السلسلة الزراعية والتي يضمن استمرارها، داعية الى زيادة التشاركية وإيجاد حلول لعمليات التسويق والتحديات اللوجستية والاهتمام بعملية التدريب.

 




 

 


 

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