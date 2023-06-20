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الثلاثاء، 20-06-2023 12:35 م

مطعم يمنع رواده من وضع العطور في لندن

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الوكيل الإخباري - طلب مطعم سوشي في لندن، من روّاده عدم وضع العطور قبل الحضور إلى المطعم، معللاً ذلك بأنَّ الروائح القوية قد تطغى على روائح الطعام، وتمنع زوّاره من الاستمتاع برائحة الخل والسمك الزكية في المطعم.

وكتب المطعم لافتة: «لضمان أفضل تجربة سوشي لك ولزملائك في العشاء، نطلب منك التفضل بالامتناع عن وضع العطور».

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وأثار الأمر ضجّة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تدعم الأبحاث والتجارب اليومية الرأي القائل بأن الروائح المحيطة مهمة لتجربة تناول الطعام.

 

البيان 

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