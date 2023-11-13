مع اقتراب الشتاء.. درجة الحرارة الأنسب لتفادي رطوبة المنزل

الوكيل الإخباري - مع انخفاض درجات الحرارة ببطء خلال فصل الشتاء، قد تعاني العديد من الأسر من تكاثف بخار الماء على النوافذ والأبواب.. وقد يكون ذلك مزعجاً، خاصة إذا كانت هناك كمية كبيرة من قطرات الماء، ما يقلل من الرؤية في الخارج.



وذكر نيكولاس دونيثورن، مدير الخدمات الفنية في المملكة المتحدة لدى شركة "بيتر كوكس"، أن التكثيف يحدث عندما يتلامس الهواء الرطب مع سطح أكثر برودة مثل الجدار أو النافذة أو المرآة ويتكثف عليه، ويمكن أن يزداد الأمر سوءاً بسبب كمية الرطوبة الموجودة في الهواء، بالإضافة إلى انخفاض درجة الحرارة.

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وأوضح الخبير أن درجة الحرارة "الأفضل" للمنازل هي حوالي 18 إلى 20 درجة لمنع التكثيف وتشكل العفن.. يمكن التخلص من التكثيف، عادة عن طريق تحسين دوران الهواء والتأكد من أن الغرف جيدة التهوية.



وأضاف نيكولاس "التهوية الكافية هي المفتاح للمساعدة في تقليل الرطوبة الزائدة في منزلك.. في المناطق المعرضة للرطوبة مثل الحمامات والمطابخ، تأكد من إغلاق الباب عند الاستحمام أو الطهي، استخدم مراوح الشفط في مكانها المناسب، وافتح النوافذ، واستفد من فتحات التهوية في النوافذ لتعزيز دوران الهواء، وهذا يساعد على طرد الهواء الرطب ومنع التكثيف من التشكل على الأسطح".

ويجب على الأسر أيضاً تجنب تجفيف الملابس في الداخل (ما لم يكن ذلك في غرفة مغلقة ذات تهوية إضافية)، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الرطوبة في أماكن المعيشة، والتأكد من عدم وجود عوائق للمشعات للسماح بتوزيع الحرارة بشكل فعال.



ولتقليل تراكم الرطوبة، من المهم مسح الرطوبة المتكثفة من النوافذ بانتظام، خاصة خلال الأشهر الباردة.. وعند تنظيف المناطق المتضررة من التكثيف، تأكد من عصر قطعة القماش المستخدمة في الحوض ثم تجفيفها في منطقة جيدة التهوية، بدلاً من وضعها على المبرد حيث ستعيد الرطوبة إلى الهواء أثناء تجفيفها.



وفي حين أن مزيلات الرطوبة قد تبدو حلاً مناسباً، إلا أن نيكولاس يرى أن لها حدوداً.. وحذر الخبير "يمكن أن يمتلئ خزان النفايات بسرعة، خاصة في المنازل التي يسكنها العديد من السكان، وغالباً ما تكون غير كافية لمشاكل الرطوبة الواسعة".

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