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السبت، 13-01-2024 09:10 ص

مُفاجأة 'مرعبة'.. ثعبان داخل خزانة ملابس في أستراليا

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الوكيل الإخباري - في حادثة مرعبة، تفاجأت سيدة استرالية بعثورها على واحد من أكثر أنواع الثعابين سميّة في العالم بدرج الملابس الخاص بابنها.

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وقال صائد الثعابين في ملبورن، مارك بيلي، إنه استدعي إلى منزل حيث عثرت امرأة على الثعبان الذي يعرف باسم "البني الشرقي".

 

ووفق ما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن بيلي، فإن الثعبان كان بطول 5 أقدام، واختبأ في أحد أدراج الملابس لابن السيدة والذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

 

ورجّح بيلي أن يكون الثعبان قد وصل إلى الدرج بعدما اختبأ ضمن الملابس التي جمعتها السيدة من خارج المنزل، حيث كانت تجففها تحت أشعة الشمس.

 

 

 

 

 سكاي نيوز 

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