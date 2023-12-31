الأحد 31-12-2023
الوكيل الاخباري
 

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الأرض وتاريخ العرب

2.7 % نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث من 2023

عاجل التربية تعلن أسماء المعلمين والإداريين المستحقين للترفيع - رابط

مقتل ضابط وجندي إسرائيلي بمعارك شمال ووسط غزة

طوقان: إنتاج 800 طن سنويا من الكعكة الصفراء لتشغيل محطة الطاقة النووية في الأردن

الجهاد الإسلامي: لن يكون هناك صفقات تبادل حتى وقف العدوان على غزة

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 21.822

القيادة الوسطى الأميركية: أغرقنا 3 زوارق حوثية وقتلنا طواقمها

استشهاد خطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة بقصف وسط غزة

الحكومة تطلق منصة إلكترونية جديدة

عاجل

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 21.822

الأحد، 31-12-2023 10:35 ص

شاهد ثعبان سام يقتحم أرض الملعب في أستراليا

86c08249-b805-404a-8728-9caf41e6552d


الوكيل الإخباري - تفاجأ دومينيك ثيم، بطل كرة المضرب النمساوي، بوجود أكثر الثعابين السامة في أستراليا خلال مباراة في بريزبن.

اضافة اعلان

 

كان المصنف الثالث على العالم سابقا يواجه الأسترالي جيمس مكابي خلال تصفيات الجولة الأولى من بطولة بريزبن الدولية عندما دخل الثعبان إلى الملعب.

وقال تيم إنه يحب الحيوانات "خاصة الغريبة منها، لكنهم قالوا إنه ثعبان سام حقا، وكان قريبا من الأطفال لذلك كان الوضع خطيرا حقا، إنه شيء لم يحدث لي أبدا وهو شيء لن أنساه بالتأكيد أبدا."

ويبلغ طول الثعبان 50 سم، لونه بني وهو أحد أكثر الزواحف فتكاً في أستراليا وتمت إزالته بأمان من الملعب مما سمح باستئناف المباراة.

 

 

لبنان 24 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_129321655_87f9db0d-b014-411d-9d39-454d3ce12ba3

انهيار جليدي يقتل متزلجين في جبال الألب الفرنسية

0030 (1)

لهذا السبب.. لا تطفئ حرائق الزيوت بالماء

ger-2-730x438

شاحنة تصدم المارة وتتسبب بمقتل أحدهم في ألمانيا

حرارة-الأرض

خبراء: عام 2024 الأكثر سخونة بالتاريخ

thumbs_b_c_d515533f72484688ca571b1155615d7e

ماذا يفعل الملك تشارلز في الرابعة فجراً؟

Doc-P-1146097-638393469986673936

طائرة تهبط على نهر متجمد بدلا من المدرج في روسيا

أخبار متعلقة
Doc-P-1140213-638379601740753510

شاهد حوت ضخم يقترب من رواد شاطئ للسباحة معهم في أستراليا