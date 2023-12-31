شاهد ثعبان سام يقتحم أرض الملعب في أستراليا

الوكيل الإخباري - تفاجأ دومينيك ثيم، بطل كرة المضرب النمساوي، بوجود أكثر الثعابين السامة في أستراليا خلال مباراة في بريزبن.



اضافة اعلان

كان المصنف الثالث على العالم سابقا يواجه الأسترالي جيمس مكابي خلال تصفيات الجولة الأولى من بطولة بريزبن الدولية عندما دخل الثعبان إلى الملعب.



وقال تيم إنه يحب الحيوانات "خاصة الغريبة منها، لكنهم قالوا إنه ثعبان سام حقا، وكان قريبا من الأطفال لذلك كان الوضع خطيرا حقا، إنه شيء لم يحدث لي أبدا وهو شيء لن أنساه بالتأكيد أبدا."



ويبلغ طول الثعبان 50 سم، لونه بني وهو أحد أكثر الزواحف فتكاً في أستراليا وتمت إزالته بأمان من الملعب مما سمح باستئناف المباراة.





Il est le serpent le plus 𝗠𝗢𝗥𝗧𝗘𝗟 en Australie et a dû être attrapé par un professionnel. 😳 Un serpent brun d’environ 50 cm a interrompu le premier tour des qualifications entre Dominic Thiem et James McCabe pendant 40 minutes à Brisbane. 🐍🇦🇺Il est le serpent le plus 𝗠𝗢𝗥𝗧𝗘𝗟 en Australie et a dû être attrapé par un professionnel. 😳 pic.twitter.com/7JIhyzC0ba December 30, 2023

لبنان 24