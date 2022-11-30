الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 10:04 ص

مقطع طريف لشاب مع رجل يشبه المصارع هولك هوجان

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الوكيل الإخباري - وثق شاب مقطع فيديو طريف مع شخص ، وقال مازحا أنه "هولك هوجان".

وظهر الشاب الذي وثق المقطع برفقة رجل متقدم في العمر يرتدي ملابس تشبه ملابس المصارع المحترف هولك هوجن.

وقال موثق المقطع :" اليوم مع هولك هوجان"، وسأله عن حاله باللغة الإنجليزية.

ورد الرجل ضاحكا :" أحلى خليج"، فقال الشاب :" يعني أنت عربي، مش هولك هوجان"

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@bn_dfna هولك هوجان #عبدالله_بن_دفنا #🤣 #😂 ♬ الصوت الأصلي - عبدالله بن دفنا

 

 

المرصد 

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