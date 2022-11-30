مقطع طريف لشاب مع رجل يشبه المصارع هولك هوجان

الوكيل الإخباري - وثق شاب مقطع فيديو طريف مع شخص ، وقال مازحا أنه "هولك هوجان".



وظهر الشاب الذي وثق المقطع برفقة رجل متقدم في العمر يرتدي ملابس تشبه ملابس المصارع المحترف هولك هوجن.



وقال موثق المقطع :" اليوم مع هولك هوجان"، وسأله عن حاله باللغة الإنجليزية.



ورد الرجل ضاحكا :" أحلى خليج"، فقال الشاب :" يعني أنت عربي، مش هولك هوجان"

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المرصد