مقطع طريف لشاب مع رجل يشبه المصارع هولك هوجان

الوكيل الإخباري - وثق شاب مقطع فيديو طريف مع شخص ، وقال مازحا أنه "هولك هوجان".
وظهر الشاب الذي وثق المقطع برفقة رجل متقدم في العمر يرتدي ملابس تشبه ملابس المصارع المحترف هولك هوجن.
وقال موثق المقطع :" اليوم مع هولك هوجان"، وسأله عن حاله باللغة الإنجليزية.
ورد الرجل ضاحكا :" أحلى خليج"، فقال الشاب :" يعني أنت عربي، مش هولك هوجان"
@bn_dfna هولك هوجان #عبدالله_بن_دفنا #🤣 #😂 ♬ الصوت الأصلي - عبدالله بن دفنا
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة