الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

الكويت تسجل 4883 إصابة بكورونا خلال يوم

المانيا تسجل 81417 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الضمان: 2400 منشأة تستفيد من “استدامة” و”استدامة المعدّل”

السودان.. مقتل ضابط شرطة خلال مظاهرات في الخرطوم

مناهل مفتوحة خطرا على المارة في جرش

وزارة المياه والري تدعو للحيطة وعدم الاقتراب من السيول والأودية ومرافق المياه

نيويورك تايمز تصنف محمية ضانا ضمن الأبرز والأجمل في العالم

الصحة: خفض مدة الحجر لمصابي كورونا مبرر علميا

بيان من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول مطاعيم كورونا

التحقيق بمشاجرة النواب في مراحله النهائية.. وترجيح تجميد عضوية الرياطي

الخميس، 13-01-2022 04:17 م

ناسا تبدأ مهمة لتمكين التلسكوب جيمس ويب من رصد الكون

cdf1834a-89b6-4ead-b1c8-65b115159764_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري-شرعت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في عملية دؤوب تستمر شهورا لتمكين التلسكوب الفضائي جيمس ويب من رؤية الكون بدقة، في مهمة من المقرر أن تتم في وقت يسمح لهذا التلسكوب الجديد أن يبدأ عملية الرصد في أوائل الصيف.

وبدأ مهندسو المراقبة بمركز جودارد لمهام الفضاء في جرينبلت بولاية ماريلاند أمس الأربعاء في إرسال أوامرهم الأولية لمحركات متناهية الصغر تعكف على تركيب مرآة التلسكوب الرئيسية على مهل وضبطها.
وتتألف دائرة المرآة الرئيسية من 18 قطعة سداسية الشكل من البريليوم المطلي بالذهب ويبلغ قطرها 6.5 متر، وهي سطح له قدرة أكبر بكثير على تجميع الضوء مقارنة بالتلسكوب الفضائي هابل الذي سبق التلسكوب الجديد بثلاثين عاما.
وانفتحت القطع الثماني عشرة، التي كانت موضوعة معا في حجرة الشحن الخاصة بالصاروخ الذي حمل التلسكوب إلى الفضاء، مع بقية مكوناتها خلال أسبوعين بعد إطلاق التلسكوب يوم 25 ديسمبر كانون الأول.

اضافة اعلان


ويتعين الآن فصل تلك القطع عن صمامات تثبيتها وقت الإطلاق وأن تتحرك للمقدمة بمقدار نصف بوصة بعيدا عن وضعها الأصلي في عملية تستمر عشرة أيام قبل إعادة صفها لتشكل سطحا واحدا متصلا يقوم بتجميع الضوء.
وقال لي فاينبرج، مدير المكون البصري في التلسكوب ويب في مركز جودارد لرويترز تليفونيا إن عملية إعادة الصف ستستغرق ثلاثة أشهر أخرى.
وتابع قائلا إن صف قطع المرآة الرئيسية معا لتشكل مرآة واحدة كبيرة يعني رص كل قطعة على مسافة "تصل إلى واحد على خمسة آلاف من سمك شعرة الإنسان".


وأضاف "كل هذا تطلب منا اختراع أشياء لم تحدث قط من قبل" مثل المحركات الدقيقة التي صممت لتتحرك تدريجيا عند حرارة قدرها 240 درجة مئوية تحت الصفر في فراغ الفضاء.


كذلك فإن مرآة التلسكوب الأصغر -المرآة الثانوية- مصممة لتوجيه الضوء الذي جرى جمعه من العدسات الرئيسية إلى كاميرا التلسكوب وأدوات أخرى لتكون جزءا من منظومة بصرية متماسكة.


وقال فاينبرج إنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط فإن التلسكوب سيكون جاهزا لالتقاط أول صور علمية في مايو أيار والتي سيجري معالجتها لنحو شهر آخر قبل أن يتسنى نشرها.


وسيرى التلسكوب الكَون أساسا في مجال من الأشعة تحت الحمراء، مما يتيح له الرصد عبر سحب الغاز والغبار حيث تولد النجوم. وعمل هابل بشكل رئيسي في موجات بصرية فوق البنفسجية.


بلغت تكلفة التلسكوب الجديد تسعة مليارات دولار ووصفته ناسا بأنه باكورة المراصد العلمية للفضاء في العقد القادم، وهو أقوى بنحو مئة مرة من هابل مما يتيح له ملاحظة الأشياء على مسافات أبعد، ومن ثم كشف أسرار زمن أبعد مما وصله هابل أو أي تلسكوب آخر.


ويقول علماء الفضاء إنه سيعطي لمحة عن الفضاء لم تكن معروفة قط من قبل - تعود لمئة مليون سنة بعد نظرية الانفجار الكبير.
والتلسكوب هو نتيجة تعاون دولي تقوده ناسا بالشراكة مع وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية. وشركة نورثروب جرومان هي المتعاقد الرئيسي في المشروع.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9998974152

مصر.. زوج يطالب زوجته بتعويض مادي مقابل الطلاق !

20221112029347239O

بخاخ للأنف مصنوع من بكتيريا الأمعاء للوقاية من الإنفلونزا

how-to-make-homemade-french-fries-2215971-hero-01-02f62a016f3e4aa4b41d0c27539885c3

كشف سر طهو البطاطس المقلية بشكل مثالي

Untitled-design-12

نيوزيلندا ..شعر بالألم فاكتشف الأطباء وجود شيء صادم بأذنه !

asteroid-ukuran-gedung-empire-state-sedang-ke-bumi-pekan-depan-benarkah-akan-tabrakan39_700

زائر يقترب من الأرض خلال أيام.. حجمه 3 أضعاف مبنى 'إمباير ستيت'

upload_1638426187_165371418

لبنان.. كشف مفاجأة 'مخيفة' بمعدة فتاة بعد اجراء عملية جراحية -صورة

أخبار متعلقة
asteroid-ukuran-gedung-empire-state-sedang-ke-bumi-pekan-depan-benarkah-akan-tabrakan39_700

زائر يقترب من الأرض خلال أيام.. حجمه 3 أضعاف مبنى 'إمباير ستيت'

1641952808_16206655121641940045

شاهد..غوريلا تتجول في محطة الفضاء الدولية

image (1)

فك لغز الكوخ الغامض على القمر

s-l1600

كويكبان يحتمل أن يكونا خطرين يتجهان إلى الأرض

16410190650

لأول مرة في التاريخ 10 أشخاص استقبلوا العام الجديد في الفضاء

16403905450

ناسا تطلق اليوم أكبر تلسكوب فضائي