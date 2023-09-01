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الجمعة، 01-09-2023 07:56 م

ناسا تعثر على حفرة غريبة على سطح القمر.. ما هي؟

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الوكيل الاخباري - نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صورة لحفرة جديدة على سطح القمر يرجّح أنها تشكّلت نتيجة تحطّم المركبة الروسية لونا-25 على القمر قبل أسبوعين.

والتقطت الصورة المركبة المدارية لاستكشاف القمر الموجودة في المدار منذ العام 2009.

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وقارنت فرق "ناسا" الصور الملتقطة قبل لحظة الاصطدام وبعدها، ولاحظت "فوهة صغيرة جديدة"، بحسب ما أوضح بيان.

وقالت الوكالة الأميركية إن الفوهة "يبلغ قطرها حوالي 10 أمتار وهي تبعد نحو 400 كيلومتر عن موقع الهبوط الذي كان مخططا للمركبة لونا-25".


وأضافت أنها أرسلت أوامر إلى المركبة المدارية لاستكشاف القمر للذهاب ومراقبة المنطقة التي قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إنه الموقع المقدّر لحادث التحطم.

ونظرا إلى أن الحفرة "قريبة من نقطة الاصطدام المقدّرة لمركبة لونا-25" خلصت فرق ناسا "إلى أنه من المحتمل أنها نتجت من هذه المهمة، وليس من مقذوفة طبيعية".

وبعد حوالي خمسين عاما من آخر مهمة قمرية ناجحة لموسكو، وصلة المركبة الفضائية لونا-25 التي يبلغ وزنها 800 كيلوغرام تقريبا على سطح القمر نتيجة حادث وقع في 19 آب خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطها.

 




 

 


 

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