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السبت، 29-07-2023 11:06 ص

نصائح ديكور للتخفيف من فوضى المكاتب

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الوكيل الإخباري - يقضي البعض ساعات في تنظيف الفوضى التي تشغل المكتب، مما قد يؤثر على الإنتاجية بشكل سلبي، ومن هنا تبرز الحاجة لأفكار ديكور تخفف من فوضى المكتب.

فيما يلي بعض النصائح المتعلقة بالديكور لمكتب العمل الخاص بك، والتي ستعمل على تحسين مستويات الإنتاجية لديك، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس: 

استخدام منظم القرطاسية

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سيكون منظم القرطاسية أمراً ضرورياً لحمل جميع أساسيات مكتبك، حيث ستحتفظ بكل أدواتك المكتبية في مكان واحد مما يتيح سهولة الوصول إليها عند الحاجة. 

استخدام مثبتات الورق 

تعتبر مثبتات الورق مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على المستندات المهمة في مكانها، لأن هذه الأشياء لا تشغل مساحة كبيرة، وهي مفيدة جداً للحفاظ على أوراقك منظمة في مكان واحد.

استخدام حوامل الهاتف الذكي

نقوم بمعظم عملنا من خلال هواتفنا في أيامنا هذه، لذلك يوصي الخبراء باستخدام حوامل الهواتف الذكية، لأنها تبقي الهاتف في المتناول عند الحاجة إليه.

 

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