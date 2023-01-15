نصائح عند استخدام سخانات المياه - فيديو

الوكيل الإخباري - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي ، مجموعة من النصائح والإرشادات عند استخدام سخانات المياه خلال فصل الشتاء.
وأكدت المديرية على ضرورة ضبط السخان على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية، إلى جانب عمل الصيانة الدورية لصمام الأمان. وأضافت أنه يجب التأكد من وصول المياه إلى السخان، وفصل الكهرباء عن السخان عند انقطاعها، تجنباً للحوادث وضمان سلامة المستهلك.
#لسلامتك ..— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 12, 2023
عند استخدام سخانات المياه. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/0mnJrooHG6
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة