الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

العرموطي : رفع الفائدة على المقترضين بأثر رجعي غير قانوني

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

الأحد، 15-01-2023 11:17 ص

نصائح عند استخدام سخانات المياه - فيديو

سخان-المياه


الوكيل الإخباري - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي ، مجموعة من النصائح والإرشادات عند استخدام سخانات المياه خلال فصل الشتاء.

اضافة اعلان


وأكدت المديرية على ضرورة ضبط السخان على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية، إلى جانب عمل الصيانة الدورية لصمام الأمان. وأضافت أنه يجب التأكد من وصول المياه إلى السخان، وفصل الكهرباء عن السخان عند انقطاعها، تجنباً للحوادث وضمان سلامة المستهلك.

 

 

 

 

صدى تبوك 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

شاهد لحظة حدوث حريق بطائرة بعد انفجار بطارية شحن الهاتف في تايوان

SCHOOL-FIGHT4-12-18-2-780x470

شاهد اندلاع شجار عنيف بين طالب ومُعلم داخل مدرسة أمريكية

8797ef3a-a570-4c00-82b8-dcb095f2f4dd

الأوكرانيون يحتمون في مترو الأنفاق جراء هجوم صاروخي روسي - فيديو

Circus24

سقوط مروع للاعبة سيرك من ارتفاع تجاوز 5 أمتار في المكسيك - فيديو

الملك-تشارلز-رمي-بيضة100-730x438-1

غرامة 100 جنيه استرليني لشاب رشق الملك تشارلز الثالث بالبيض

تفسير-حلم-حريق-البيت-بدون-نار

الهند..عائلة تنجو بأعجوبة من الموت بعد إشعال ملثمين الحريق في منزلهم

أخبار متعلقة
مدفأة ١٠

أشياء عليك أخذها بالاعتبار عند شراء مدفأة جديدة