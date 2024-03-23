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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 23-03-2024 12:29 م

نصائح للتقليل من إهدار الطعام في رمضان

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الوكيل الإخباري - الشعور بالحماس الزائد عند تحضير الطعام خلال شهر رمضان المبارك من الأمور الطبيعية، وهذا بسبب الإحساس بالجوع والظمأ، وفي بعض الأحيان ينتهي بنا الأمر بالحصول على كمية كبيرة من الطعام تفوق الحاجة الفعلية.

وذكر الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة أننا نفقد ونهدر أطنانًا من الطعام الصالح للأكل يوميًا، وعلى المستوى العالمي، يتم فقدان حوالي 14% من الأغذية سنويًا بعد حصادها وحتى مرحلة البيع بالتجزئة، ومن غير الواجب احتساب هذه المرحلة في سلسلة التوريد وفقًا لتقارير المنظمة، وتشير التقديرات إلى أن هناك إهدارًا بنسبة 17% في مرحلة البيع بالتجزئة وعند مستوى الاستهلاك.

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وأضاف أن لا تتأثر الميزانيات الشخصية فقط عندما نهدر الطعام، بل يساهم الطعام المهدور أيضًا في أزمة التغير المناخي المستمرة.


بدلاً من الاندفاع عند الوصول إلى متجر البقالة وتحضير الطعام بدون تخطيط، يمكننا اتخاذ العديد من الإجراءات الشخصية للحد من هذه المشكلة.

 

نصائح لتقليل إهدار الطعام في رمضان
- طهي الشوربة.
- تجميد الطعام الزائد ولا تنسى وضع التاريخ عليه.
- معرفة أفضل الطرق لتخزين الطعام.
- خطط لوجبات طعامك لتقليل هدر الأغذية.
- تبني نهج مرن لوصفات الطعام وتجربة استبدال المكونات.

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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