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الإثنين، 15-02-2021 11:27 ص

نفوق مئات الأطنان من الأسماك على شواطئ تشيلي - صور

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الوكيل الاخباري - تفاجأ المواطنون في تشيلي بنفوق مئات الأطنان من الأسماك على شواطئ "بلايا أراوكو"، حيث جرفت المياه أنواعا من الأسماك المختلفة على الشواطئ، في حادث لم تفسر السلطات سببه حتى الآن.

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ووفق صور نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الاثنين، فإن ما يقرب من 200 طن من الأسماك النافقة ظهرت على شواطئ " أراوكو" في تشيلي، ويرجح الخبراء سبب النفوق إلى التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية.


والأسبوع الماضي، ذكرت الخدمة الوطنية للمصايد والاستزراع المائي في تشيلي، أنها سجلت نفوق أطنان كبيرة من الأسماك في منطقة بيوبيو.


وأشارت السلطات إلى أن جامعة كونسبسيون، أخذت عينة من الأسماك لتحليلها لمعرفة أسباب النفوق، الذى أوضح خبراء أنه بسبب حرارة البحر.

 







 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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