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الأربعاء، 18-08-2021 01:52 م

نقل مريض سيراً على الأقدام بدلا من الإسعاف في بيروت - صورة

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الوكيل الإخباري - أثارت لقطات مصورة، لمريض ممدد على سرير ينقله أطباء سيراً على الأقدام، رعب اللبنانيين.

وتقول طبيبة خلال الفيديو: نقلنا هذا المريض من مستشفى رزق إلى مستشفى أوتيل ديو، سيارة الإسعاف فارغة من البنزين، يجب على الرأي العام معرفة أن هذا السيناريو هو الذي سيحصل بعد 48 ساعة، إما أن يستيقظ الناس وإما أنهم سيواجهون ذات المصير.

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وتشير الطبيبة التي صورت الفيديو إلى أن الهدف منه هو إطلاق صرخة تحذيرية من كارثة وشيكة، إذ أن ساعات قليلة تفصل لبنان عن انهيار القطاع الصحي بالكامل.


نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أكد لـالعين الإخبارية أن الأمر لا يقتصر على هذا السيناريو قائلاً: السيناريوهات الكارثية متعددة، إذ لا كهرباء ولا مازوت، الأطباء والموظفون لا يمكنهم الوصول إلى المستشفيات، لا أدوية ولا مستلزمات طبية، مرضى السرطان لا يتلقون العلاج بسبب فقدان الدواء.


وتابع: الوضع مأساوي، نشحد المحروقات كل يوم بيومه.


وفيما إن كان من الممكن أن نصل إلى مرحلة نفقد فيها مرضى بسبب الأزمة التي تعصف بالقطاع الصحي أجاب: للأسف نعم.

 

ويعاني القطاع الصحي في لبنان منذ فترة أسوأ وأصعب أزمة، فالصيدليات من دون أدوية، والمستشفيات من دون مستلزمات طبية وأدوية، إضافة إلى هجرة كبيرة للأطباء والممرضين إلى الخارج، وزاد الطين بلّة نفاد البنزين والمازوت وانقطاع الكهرباء، ما يجعل المرضى في مهب الموت البطيء.



المصدر - العين الإخبارية 

 




 

 


 

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