نوارس تقطع أميالاً لتناول وجبة من مطعمها المفضل

الوكيل الإخباري - تسافر عشرات الأميال قاصدة متاجر بعينها وقد قادتها الذاكرة إلى المكان الذي تناولت فيه «السمك والمقرمشات» لأنها بحسب العلماء جنس من الطيور يعرف كيف يرسم خطاً مباشراً يوصل طيور النورس إلى متاجر معينة لتناول وجبتها المفضلة.

اضافة اعلان

وتجتاز بعض الطيور مئة ميل تقريباً للوصول إلى مطعمها المفضل في هبريدس الداخلية في اسكتلندا.



ولجأ العلماء في الصندوق البريطاني لعلم الطيور إلى استخدام تقنية تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» لتعقب طيور النورس.



ووجد الباحثون أن الطيور التي تعيش قرابة 12 عاماً تعمد خارج موسم التزاوج إلى الاستعانة بالكثير من مواطن العيش بما في ذلك الأراضي العشبية والمزارع والمناطق الحضرية.



كما أنها تعيش على عدد من أنواع الطعام من المقرمشات إلى ديدان الأرض والأسماك الطازجة.



وكشفت البيانات أن نوارس في اسكتلندا تزور مطاعم محددة تقدم السمك والبطاطا المقرمشة وتسافر لأجلها عشرات الأميال. إلا أن عدداً كبيراً منها بالطبع يفضل العيش في مناطق الجزر والتغذي على الديدان والأصداف.



ولفتت الدكتورة نينا أوهانون المشرفة على الدراسة إلى تنزيل بيانات لخمسة طيور على الأقل ترتاد متجر السمك والبطاطا. وأكدت أن خمسة منها على الأقل تقوم بزيارات متكررة.

البيان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





