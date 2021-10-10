هندي يحمم ثعبان كوبرا ضخماً - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو غريب على تطبيق إنستغرام لرجل هندي يحمم ثعبان كوبرا، حيث وقف يسكب الماء على رأسه باستخدام دلو وخرطوم.



حقق الفيديو آلاف المشاهدات بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

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في الفيديو، يمكن رؤية الرجل وهو يحمم ثعبان الكوبرا باستخدام دلو مملوء بالماء، كما أعطاه بعض الماء للشرب.

المصدر - البيان