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السبت، 16-03-2024 11:35 ص

وزنه 340 كيلوغراما.. مصادرة تمساح في أمريكا -صورة

معلومات_عن_التماسيح


الوكيل الإخباري - أكد مسؤولون مصادرة تمساح مريض من منزل شمالي ولاية نيويورك الأميركية، كان صاحبه يحتفظ به بالمخالفة للقانون.

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وصادرت شرطة الحفاظ على البيئة التمساح البالغ وزنه 340 كيلوغراما وطوله 3.4 مترا، يوم الأربعاء الماضي، من منزل في مدينة هامبورغ.

 

وركّب صاحب المنزل حمام سباحة للتمساح البالغ من العمر 30 عاما، وسمح للزوار بالدخول إلى الماء لمداعبته، وفق إدارة الحفاظ على البيئة بالولاية.

ويعاني التمساح من العمى ومضاعفات في العمود الفقري ومشكلات صحية أخرى، والبحث جار على مكان يمكن أن يتلقى فيه رعاية دائمة، وفق بيان الوكالة.

وانتهت صلاحية ترخيص احتفاظ صاحب التمساح بالحيوان عام 2021، بينما لم يقرر مسؤولو البيئة بالولاية ما إذا كانوا سيوجهون له اتهامات أم لا.

 


 

 

لبنان 24

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