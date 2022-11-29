الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة : الشحن البحري العالمي في خطر

رئيس محكمة الجنايات يمدِّد حظر النَّشر في جريمة قتل بجرش

إصابة مجندة إسرائيلية بجراح خطيرة بعملية دهس شرقي رام الله

وصفة طبية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي – صورة

الكشف عن سبب حادث باص الجامعة الهاشمية - فيديو

بلدية معان: 35 ملاحظة وردت غرفة الطوارئ صباح اليوم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

الكهرباء الأردنية للمواطنين: اضبطوا الكيزر على 60° خلال الشتاء

فيديو - لحظة وقوع حادث باص الجامعة الهاشمية

إربد والطفيلة والمفرق.. أمطار غزيرة تبعث الأمل بموسم زراعي جيد

الثلاثاء، 29-11-2022 01:24 م

وصفة طبية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي – صورة

6666666666666666666666


الوكيل الإخباري - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة لوصفة طبية كتبها طبيب مصري بخط جميل.

اضافة اعلان


وتداول النشطاء صورة الوصفة الطبية مبدين استغرابهم من خط الطبيب على عكس المعتاد حول كتابة الاطباء على الوصفات الطبية بخط غير مفهوم لدى المرضى إلا أنه مفهوم بين الأطباء والصيادلة .


وكتب طبيب مصري في إحد مستشفيات مصر في منطقة الأقصر وصفة طبية لمريض راجع قسم جراحة العيون بخط واضح وباللغتين العربية والانجليزية .


وبعد انتشار واسع للصورة الوصفة الطبية نشر الطبيب الذي كتبها على حسابه الخاص قائلاً : "انبهروا بخط الروشتة البسيط وعملتوه ترند .. طب حابب اوريكم الخط اللى أعظم من خط  الترند ده ، واخليكم تشوفوا كتابتي بالقلم العادي للقرآن الكريم اللي تشرفت يدي بكتابتها، ويبقى أجمل وأعظم ترند في الدنيا لو عملتوا كتابة القرآن الكريم  ترند ، وتفاعلتوا عليها وشيرتوها في كل مكان ، هيفرحني ويبسطني أكتر من ترند الروشتة بكتير والله".



 




 

 


 

إقرأ ايضا
210-1

وليمة بمونديال قطر!.. فيديو لعدد أطباق مهول يحصد ملايين المشاهدات

one-person-riding-bike-mekong-1747569

مقطع صادم لـ 7 أشخاص وكلبان ودجاجة على دراجة نارية واحدة في الهند

EcKPzigWoAA2j1w

سحابة عملاقة تغطي سماء السعودية -فيديو

6384e7514236044c8c37d94b

شاهد.. رد فعل أمير قطر على تحية فتاة أعربت عن فخرها به - فيديو

6384739c4c59b726577bec46

من هي 'فتاة العرب' التي يحتفي بها محرك غوغل - صورة

43-4-800x549 (1)

العثور على مومياوات مصرية بألسنة من ذهب - صور

أخبار متعلقة
EcKPzigWoAA2j1w

سحابة عملاقة تغطي سماء السعودية -فيديو

podcast-3696504_640

مذيع قطري يتعرض لحالة إغماء على الهواء - فيديو

download

شاب يقف معلقا في الهواء داخل بوليفارد الرياض ويثير جدلا واسعا - فيديو

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

أغرب سرقة.. جراح مزيف يسرق كليتي مريضة في الهند

غغغ

فتاة تطلب من أمير سعودي ان يتبناها وهكذا كان الرد - فيديو

سسسسسسس

بالفيديو .. عريس مصري يرقص بطريقة هستيرية بطرحة عروسه