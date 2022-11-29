وصفة طبية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي – صورة

الوكيل الإخباري - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة لوصفة طبية كتبها طبيب مصري بخط جميل.

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وتداول النشطاء صورة الوصفة الطبية مبدين استغرابهم من خط الطبيب على عكس المعتاد حول كتابة الاطباء على الوصفات الطبية بخط غير مفهوم لدى المرضى إلا أنه مفهوم بين الأطباء والصيادلة .



وكتب طبيب مصري في إحد مستشفيات مصر في منطقة الأقصر وصفة طبية لمريض راجع قسم جراحة العيون بخط واضح وباللغتين العربية والانجليزية .



وبعد انتشار واسع للصورة الوصفة الطبية نشر الطبيب الذي كتبها على حسابه الخاص قائلاً : "انبهروا بخط الروشتة البسيط وعملتوه ترند .. طب حابب اوريكم الخط اللى أعظم من خط الترند ده ، واخليكم تشوفوا كتابتي بالقلم العادي للقرآن الكريم اللي تشرفت يدي بكتابتها، ويبقى أجمل وأعظم ترند في الدنيا لو عملتوا كتابة القرآن الكريم ترند ، وتفاعلتوا عليها وشيرتوها في كل مكان ، هيفرحني ويبسطني أكتر من ترند الروشتة بكتير والله".



