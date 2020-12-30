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الأربعاء، 30-12-2020 10:24 ص

وفاة أقوى وأكبر طفل في العالم في روسيا - شاهد

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الوكيل الاخباري - أعلن مدرب شباب روسيا في مصارعة السومو، يوم أمس الثلاثاء، عن وفاة جامبولاط خاتوخوف، الذي دخل موسوعة غينيس كأقوى وأكبر طفل في العالم.

وتوفي خاتوخوف، من جمهورية كاباردينو- بلقار، شمال القوقاز الروسي،  يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول في عاصمة الجمهورية نالتشيك عن عمر يناهز 21 عاما.


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ولم تذكر سبب الوفاة. وأفادت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، أن خاتوخوف كان يعاني من مشاكل في الكلى.

 

يذكر أن خاتوغوف ولد يوم 24 سبتمبر/ أيلول عام 1999 في مدينة تيريك بجمهورية كاباردينو- بلقار الروسية. وبلغ وزنه 17 كغ في عمر السنة.

 

 

 



وتم إدراج خاتوخوف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2003 عندما كان يبلغ 3.5 عام، كأكبر وأقوى طفل في العالم في سنه فقد بلغ وزنه 48 كغ.


واكتسب الطفل شهرة عالمية حيث شارك في البرامج التلفزيونية وقام الصحفيون الألمان بتصوير فيلم عنه، وبلغ وزنه 230 كغ حين تخرج في المدرسة الثانوية.


ثم خفض من وزنه إلى 176 كغ ليصبح بطل جمهورية كاباردينو- بلقار في مصارعة السومو، ولم تذكر وسائل الإعلام في شمال القوقاز سبب وفاته.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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