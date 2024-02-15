وفاة سيدة أمريكية بعد تدخل روبوت جراحي في العملية

الوكيل الإخباري - تسبب الروبوت الجراحي دافنشي في وفاة امرأة بعدما ثقب أمعاءها أثناء عملية جراحية. وذكرت وسائل إعلامية، أن الأمريكية ساندرا سولتزر البالغة من العمر 78 عاما، فارقت الحياة، في ولاية كاليفورنيا، بعد إجراء عملية جراحية لعلاج سرطان القولون لديها باستخدام روبوت “دافنشي”، والذي أحدث ثقبا في أمعائها، وتسبب في نزيف داخلي قاتل.

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها جهاز روبوتات “دافنشي” في أضرار للمرضى، حيث تحدثت العديد من التقارير عن مشكلات وعيوب تتعلق بالجهاز.



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