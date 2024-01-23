ما حقيقة وفاة جميع المرضى داخل مستشفى مصري؟

الوكيل الإخباري - أثار منشور تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يفيد بوفاة جميع مرضى قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات في مصر .



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ونفت وزارة الصحة المصرية والسكان ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذه الأخبار تتعلق بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2023 وفاة جميع مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأكسجين.

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