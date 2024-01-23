الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الذهب يلمع عالمياً اليوم بسبب ضعف الدولار

ارتفاع جديد في سعر الخيار بفارق 15 قرشا للكيلوغرام في السوق المركزي

مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن الشهر الماضي

الاحتلال يقر بمقتل 21 عسكريا وسط قطاع غزة

صحفي فلسطيني لـ الوكيل: اعتقالات الاحتلال بالضفة امتداد لمجازره وعدد الأسرى يقترب من 10 آلاف

غالانت يعلق بعد مقتل عشرات الجنود بغزة: صباح صعب ومؤلم

آل خطاب : أمطار غزيرة في الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية بالأردن اليوم ؟

الأسبوع الأخير من المربعانية سيشهد أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

عاجل

مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

الثلاثاء، 23-01-2024 09:04 ص

ما حقيقة وفاة جميع المرضى داخل مستشفى مصري؟

5754398


الوكيل الإخباري - أثار منشور تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يفيد بوفاة جميع مرضى قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات في مصر . 

اضافة اعلان

 

ونفت وزارة الصحة المصرية والسكان ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذه الأخبار تتعلق بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2023 وفاة جميع مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأكسجين.

 

 العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
rss-efecd3120ba887a25126f7196cf0b2805be07c535e5w

طوكيو قد تعيد تشغيل المسبار الياباني على القمر

532732

غسل محرك السيارة.. نظافة لكن النتيجة خطيرة

الكون

صورة جديدة لأحد أقوى الأجسام وأكثرها غموضاً في الكون

Doc-P-1155102-638414490277544000

شاهد لحظة سقوط مدير شركة من ارتفاع 15 قدماً.. أمام موظفيه في الهند

Doc-P-1155105-638414497545349727

برغر بالجراد.. وجبة تثير الجدل في السعودية - فيديو

Doc-P-1155149-638414606040066869

لتحظى بالاحترام مع تقدمك في السن... 9 سلوكيات تجنبها

أخبار متعلقة
Doc-P-1154833-638413650951296620

صدمة في بريطانيا.. وفاة رضيع جوعاً بجانب جثة والده

Doc-P-1153422-638410700120094648

مصر.. فيديو يثير غضبا واسعا لشاب يشنق كلبا بدم بارد

dogs-pic_599471567

إفترستها الكلاب.. وفاة رضيعة بطريقة مأساوية في الجزائر

175272

انهيار جليدي يتسبب بمقتل شخص في كاليفورنيا

1610173

فاتورة مياه تقتل امرأة مسنّة في إيطاليا