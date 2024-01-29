سجل قفزة موته.. شاهد مظلياً يهبط جثة من الطابق الـ 29 في تايلاند

الوكيل الإخباري - لحظات تخطف الأنفاس وثقها مظلي بريطاني بمقطع مصور قبل أن يهبط جثة هامدة بعدما فشلت مظلته في الفتح عندما قفز من برج سكني بتايلاند يتكون من 29 طابقاً.

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فقد سجل ناثي أودينسون البالغ من العمر 33 عاماً، مقطعاً مصوراً وهو يستعد للقفز من المبنى في مدينة باتايا الساحلية يوم سبت.



وأظهر المقطع الذي التقطه أحد الأصدقاء، أودينسون وهو يقوم بتعديل معداته قبل العد التنازلي لقفزته المميتة والأخيرة .

وعندما فشلت المظلة في الفتح، اصطدم أودينسون بشجرة قبل أن يسقط في الشارع، وسط صرخات المارة والمتفرجين.

وتحقق الشرطة التايلاندية في ملابسات الحادث، وتتواصل مع السفارة البريطانية في بانكوك.





More on the story 👇pic.twitter.com/sgQRd7creO The last moments of Nathy Odinson before he took the fatal jump In Thailand.More on the story 👇 https://t.co/tkc70RwE98 January 28, 2024

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