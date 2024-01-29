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الإثنين، 29-01-2024 09:43 ص

سجل قفزة موته.. شاهد مظلياً يهبط جثة من الطابق الـ 29 في تايلاند

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الوكيل الإخباري - لحظات تخطف الأنفاس وثقها مظلي بريطاني بمقطع مصور قبل أن يهبط جثة هامدة بعدما فشلت مظلته في الفتح عندما قفز من برج سكني بتايلاند يتكون من 29 طابقاً.

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فقد سجل ناثي أودينسون البالغ من العمر 33 عاماً، مقطعاً مصوراً وهو يستعد للقفز من المبنى في مدينة باتايا الساحلية يوم سبت.


وأظهر المقطع الذي التقطه أحد الأصدقاء، أودينسون وهو يقوم بتعديل معداته قبل العد التنازلي لقفزته المميتة والأخيرة .

 

وعندما فشلت المظلة في الفتح، اصطدم أودينسون بشجرة قبل أن يسقط في الشارع، وسط صرخات المارة والمتفرجين.

 

وتحقق الشرطة التايلاندية في ملابسات الحادث، وتتواصل مع السفارة البريطانية في بانكوك.

 

 

 

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